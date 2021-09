Esteban Lamothe habló de los memes que se burlan de La 1-5/18: "No hagan bullying"

Esteban Lamothe, uno de los galanes de La 1-5/18, manifestó su opinión sobre la avalancha de memes que criticaron su trabajo y la nueva telenovela de Polka.

La 1-5/18 se estrenó en El Trece y la avalancha de memes criticando la telenovela y los actores no se hizo esperar. Al contrario que varios de sus compañeros de elenco, Esteban Lamothe -quien interpreta a un cura que llega desde el interior para enfrentarse con las problemáticas del barrio- manifestó su opinión sobre los memes: "Me parecen divertidos".

El estreno de lo nuevo de Polka lleva sólo unos pocos capítulos pero está dando mucho que hablar. La 1-5/18 gira en torno a la vida de los habitantes de una villa llamada “La Peñaloza” donde Agustina Cherri, Esteban Lamothe y Gonzalo Heredia deberán unirse para poder colaborar y luchar por su comunidad. Pero el regreso de la ficción nacional también trajo numerosos memes, algunos muy divertidos, otros malintencionados. Algunos fueron apuntados hacia Lamothe, que esta vez se pone en la piel de Lorenzo, un cura que viene de una familia adinerada y que decide arriesgarse para ayudar a la gente de la villa

En una entrevista con La Nación, Lamothe habló sobre los memes sobre su actuación y para sorpresa del público, no se ofende ante esto: “Me parecen re divertidos. Es una nueva forma de expresarse, de comunicarse y tienen que ver con el humor y el odio, y que a veces se potencian de una buena manera, hay que reconocerlo, aún cuando hablan mal de algunos de nosotros o de la novela”.

“Me parece re democrático que cualquiera diga lo que quiera, siempre y cuando no hagan bullying, no se burlen, no ofendan. Prohibirlo o enojarse con algo de eso me parece que es medio careta. Hay que aceptarlo, aún cuando hablan mal de uno”, agregó.