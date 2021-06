Este sábado no habrá PH: Podemos Hablar: quién y por qué lo reemplazará

Debido al partido de la Selección argentina, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff este sábado no saldrá al aire. Por su parte, La noche de Mirtha cambiará su horario para no competir con el encuentro del equipo de Messi.

PH: Podemos Hablar no se emitirá este sábado 3 de julio.

La dura batalla por el rating del prime time de cada sábado entre PH: Podemos Hablar y La Noche de Mirtha no tendrá un nuevo enfrentamiento el próximo 3 de julio, ya que el ciclo de Andy Kusnetzoff no saldrá al aire. El motivo es que desde Telefe no quieren competir contra el partido que la Selección argentina disputará este sábado desde las 22 frente Ecuador, por los cuartos de final de la Copa América. Para reemplazarlo el canal de las pelotitas emitirá un especial de Dr Milagro.

Desde que comenzó en marzo de este año, cada sábado PH: Podemos Hablar enfrenta a La Noche de Mirtha y cada cruce llega con victoria en cuestión de rating para el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff. Pero este sábado juega la Selección argentina y en un país futbolero eso es muy importante para el rating y la grillas de programación de cada canal. Por eso es que este 3 de julio, PH: Podemos Hablar no saldrá al aire sino que recién volverá el siguiente sábado, 10 de julio.

Para reemplazarlo, el canal de las pelotitas decidió emitir un especial de Doctor Milagro, la ficción turca que significó un éxito absoluto para Telefe desde que se estrenó. El rating que alcanzaron con esta novela solo fue superado por MasterChef Celebrity 2 cuando se encontraba al aire y ahora por La Voz Argentina, los dos realities más importantes de la televisión argentina. Vale recordar que Dr Milagro enfrenta cada noche a Marcelo Tinelli y Showmatch, un peso pesado de los medios locales, y lo destroza en cada vez que comparten el aire.

Por su parte, en El Trece también son conscientes de que el partido de la Selección se llevará muchos televidentes, por lo que decidieron retocar su grilla para que La Noche de Mirtha no compita con el mismo. Como el encuentro del equipo de Messi y compañía ante Ecuador comenzará a las 22 hs, la gerencia del canal del Grupo Clarín moverá al ciclo conducido por Juana Viale de su horario habitual de las 21.30 hs a las 20 hs. Después de La Noche de Mirtha, El Trece emitirá una película.

El sábado pasado fue una nueva noche fatídica para Juana Viale, que no solo no puede ganarle a PH: Podemos Hablar sino que también está perdiendo con Pasapalabra. En la media hora que compiten de forma directa, La Noche de Mirtha solo alcanzó a medir 6,5 puntos de rating ante las excelentes 11 unidades del ciclo conducido por Iván de Pineda, que contó con una emisión especial protagonizada por famosos.