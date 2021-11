Estalló un nuevo escándalo entre Mario Pergolini y Marcelo Tinelli: "Si él viene, yo me voy"

Un episodio reciente reavivó la guerra entre los conductores. Polémica, cruces y chicanas entre Pergolini y Tinelli, dos pesos pesados de los medios.

Los Escandalones de Intrusos (América TV) revelaron las internas detrás de una de las peleas más picantes de la televisión. Históricos conductores enemistados que se disputan el poder en medio de un duelo de egos: Marcelo Tinelli y Mario Pergolini. ¿Cuál fue la gota que colmó el vaso entre los dos titanes de los medios?

"Hubo rumores de un pase pero uno de los dos ya estaba ahí", reveló Rodrigo Lussich jugando a hacerse el misterioso, dando paso a que Adrián Pallares expresase: "Dijo: 'si él viene, yo me voy". Ahondando en la raíz del conflicto, pero sin revelar el nombre de los protagonistas, Lussich agregó: "El otro ya estaba listo, se ha sacado fotos con responsables del grupo mediático".

"Y dijo 'si él viene, yo rompo el contrato'", siguió Lussich. Y sostuvo: "No se llevan mal. Solamente no se llevan. No hay lugar para dos egos". Poniendo punto final al misterio, los conductores dieron a conocer los nombres de los involucrados en la polémica: "Mario Pergolini habría dicho ' si viene Tinelli, yo me voy'".

El último adiós de Tinelli a El Trece

“Marcelo Tinelli se despide la semana que viene, entre jueves 18 o viernes 19", informaron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Intrusos y así adelantaron el futuro del bolivarense en el canal del Grupo Clarín. “Hace unos diez días que teníamos esa fecha. Le pregunté al Chato y no recibí respuesta, entonces quedó ahí. Ahora volvió con todo, mediante confirmación vía redes y, extraoficialmente, desde el canal”, expresó Lussich.

El periodista siguió y explayó su información al respecto: “Se habla del 18 o 19 de este mes. Pero se dará a finales de la semana que viene. Tinelli había dicho a finales de noviembre o principios de diciembre. Esto es mucho antes de lo que él suele terminar sus programas. Se vendría un súper duelo, para que se vayan eliminando rápido”.

Luego, los conductores hicieron alusión a las expectativas de Tinelli de que sus números mejoraran tras los cambios en Telefe, con los estrenos de MasterChef Celebrity y Por el mundo. Lejos de equipararse, el rating mostró un gran saldo a favor para el canal de las pelotas y puso aún más abajo al canal del Grupo Clarín. “El programa que viene es El Gran Juego de la Oca, pero no inmediatamente. Lo que se comenta es que se estirará Guido y la novela”, cerró Lussich.