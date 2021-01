En un año convulsionado por los cambios en sus pantallas, América TV ya tuvo el primer entredicho entre dos periodistas del canal. Adrián Pallares no aguantó un comentario de Débora Plager y la destrozó al aire.

El periodista, que se encuentra reemplazando a Jorge Rial en la conducción de Intrusos, aprovechó el espacio en su programa para cuestionar a su compañera de canal. Según explicó, se molestó por los dichos de Plager, quien motivó a que la gente no vaya al teatro porque "hace calor".

A raíz de ese comentario, Pallares, que produce Escandalones en vivo en el Teatro Mar del Plata con su amigo Rodrigo Lussich como protagonista, descargó su enojo en la pantalla de América. Con la vista fija en la cámara, sobre el final del programa, el conductor interino estalló: “Voy a decir una cosa… A veces en los medios, y pasó en esta casa, con una compañera que la quiero mucho, que es Débora Plager”.

En esa línea, el periodista de espectáculos no tuvo contemplaciones y fue aún más crítico. “Tenés a alguien diciendo en televisión no vayan a los teatros porque hace calor y se van a contagiar. Y, la verdad, no es así chicos, no es así”, cuestionó.

Acostumbrado al mundo del espectáculo y conocedor de lo que significa montar una obra teatral en la temporada de verano, Pallares explicó lo negativo que puede ser un mensaje así desde la televisión para los productores. “Entonces, nadie colabora para nada. Está difícil la situación y todos tenemos que llevar información. Pero si, desde un lugar, uno va a decir no, no vayan a acá…”, afirmó

Enojado, el panelista resaltó que "todavía no se ha demostrado, en ninguna parte del mundo donde hay teatro, que ha habido un contagiado” por ese motivo. No obstante, vale resaltar que es muy difícil establecer el lugar específico de contagio de las personas.

En consonancia con ese planteo, Pallares también argumentó: “Es más difícil y es más peligroso ir a otros lugares que ir al teatro. Estás separado por una fila, estás con el barbijo. Y hay teatro que si tienen aire acondicionado. Hay un tipo de filtro que si podés tener y se puede hacer el teatro con el aire acondicionado. Así que, antes de decir algunas cosas, por favor, averigüen un poquito más”. “Lo único que hacen es que se está construyendo algo y que vienen y lo patean con un comentario, sin sentido”, sentenció el ladero de Rial.