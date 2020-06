Espionaje ilegal: la bomba política que tiró Luciana Salazar sobre el gobierno de Macri

Luciana Salazar lanzó una bomba política contra Cambiemos al revelar que fue espiada por la Agencia de Inteligencia comandada por Mauricio Macri. Además destacó que viene el "Nunca Más de la Inteligencia Argentina".

"La información que tengo es que se viene el Nunca Más de la inteligencia. Van a hacer una gran auditoría de todos los servicios de inteligencia y va a estar investigada por el Congreso Nacional. Este gobierno va a fondo con este tema. Esto lo saben muy pocos", contó en Polémica en el Bar, programa al que se integró en esta semana.

Además, la modelo deslizó: "Todos se volvían locos porque querían saber quienes eran los que me pasaban información. Las fuentes nunca se revelan. Conozco a alguien que estaba dentro de Cambiemos y me dijo que medio me investigaron cuando yo tiraba información. Yo fui víctima de espionaje".

"No encontraron nada por lo visto, nada salió a a luz al parecer. Soy un ser de luz, sin nada que ocultar", bromeó.