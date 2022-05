Escandalosas declaraciones de Jorge Rial contra América: "Odio"

Jorge Rial volvió a disparar contra el Grupo América por los escándalos recientes que surgieron desde sus pantallas.

Jorge Rial volvió a apuntar contra la gerencia del Grupo América, con quienes terminó en muy mala relación tras su conflictiva salida de América TV. "Concentra todo el arco de odio ideológico", opinó el conductor de Argenzuela (Radio 10) en su cuenta oficial de Twitter sobre los recientes escándalos que se generaron desde las pantallas del multimedios que preside Daniel Vila.

El debut de Florencia Peña en América TV con LPA (La pu*@ ama) generó muchísima controversia en las redes sociales y también recibió fuertes críticas por parte de Jorge Lanata y Marina Calabró. Por supuesto la conductora no se quedó callada y respondió con dureza a los cuestionamientos. Lejana ideológicamente pero igual de polémica, Viviana Canosa es tendencia cada semana por una nueva barbaridad que escupe en su programa en A24.

"Lo que logra el grupo América es histórico", escribió Jorge Rial en su cuenta de Twitter, donde aprovechó las controversias que generaron últimamente estas dos conductoras para destrozar a Vila y compañía. En ese sentido, siguió lapidario: "En sus dos pantallas concentra todo el arco de odio ideológico. En uno con Flor Peña y en otro con Viviana Canosa".

"Las dos se llevan los insultos estos días. ¿Es todo parte de la grieta o jode que son mujeres?", cerró preguntándose el conductor de Argenzuela y Sobredosis de TV (C5N). Las respuestas a su tuit fueron muy variadas y hubo quienes bancaron a Canosa o a Flor Peña y también una buena cantidad de mensajes criticando con fiereza a ambas conductoras.

Cabe recordar que Jorge Rial viene disparando con todo contra el Grupo América luego de su conflictiva salida del canal tras el inesperado final de TV Nostra. Pese a haber estado al frente de Intrusos durante 20 temporadas, la relación del conductor con el canal no quedó muy bien y Rial no desaprovecha las oportunidades que tiene para destrozar a Vila y compañía.

Las críticas de Jorge Lanata a Florencia Peña tras el debut de su programa

"Vi gran parte del programa de Florencia Peña. Tardó como 12 minutos en empezar. ¿Por qué? ¿Qué tenía para decir? No quiero que se mezcle lo que uno pueda pensar políticamente de Peña", comenzó su descargo el conductor de Lanata Sin Filtro. Y agregó: "Pero, ¿vieron cuando uno era chico y tenía un profesor que se quería hacer el gracioso y le daba vergüenza ajena? Peña, no sos Susana (Giménez). ¿Por qué no tratás de ser Peña?". Por su parte, Marina Calabró agregó: "Este programa, así como está planteado, pone en riesgo su carrera".