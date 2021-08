Escándalo en La Voz Argentina por "violencia y lesiones" contra un participante

Uno de los competidores en el reality show de canto de Telefe continúa complicado por un episodio personal y su abogada salió a aclarar que quien lo golpeó fue su pareja.

Uno de los participantes de La Voz Argentina 2021 (Telefe), Santiago Borda, sigue complicado por una situación personal que nada tiene que ver con el reality show y ahora apareció su abogada Brenda en Intrusos (América TV) para aclarar qué ocurrió ante los rumores de que en realidad fue golpeado por su pareja.

"Habría recibido una paliza aparentemente por celos", introdujo el tema uno de los conductores, Adrián Pallares. "La producción le habría pedido que no contara nada porque al programa no le servía, en un momento en el que todos tenemos que contar si vivimos algo de violencia", agregó. "Quieren tapar un drama de uno de sus participantes más queridos para que siga el show", acotó Rodrigo Lussich.

El drama que vive Santiago Borda, participante de La Voz Argentina

Su abogada, Brenda, declaró al respecto: "Hubo una situación de violencia y lesiones, todavía no tenemos una carátula porque esto es muy reciente. Hay una denuncia realizada, van a ser ´lesiones leves´. Sucedió el viernes aproximadamente a las 20 horas".

La facultativa desmintió además las versiones que expusieron Pallares y Lussich: "En un principio, Santiago no quiso contar nada por la situación misma. Él no está censurado por la producción de Telefe, al contrario: está muy contenido. Fue una decisión personal típica de una situación de violencia en la que se sienten culpables, en la que no quiso realizar la denuncia en un primer momento".

Por ahora, se recupera poco a poco.

"Sin embargo, en una decisión con la familia y con la producción que lo contuvo desde el primer momento, hizo la denuncia. Por eso me solicitó que se comuniquen conmigo. Se está recuperando de la mejor manera para poder volver al programa", profundizó Brenda.

Y sentenció: "La Voz es parte de su vida profesional y lo que le pasó es parte de la vida privada, son dos cosas distintas. Estamos trabajando para que pronto pueda volver. La persona está identificada y es alguien con la que él tenía una relación de pareja, pero no sé mucho más que eso".

El supuesto accidente doméstico de Santiago Borda, participante de La Voz Argentina

El joven de 19 años que cautivó a "Lali" Espósito y al resto del jurado en el certamen y se convirtió en uno de los preferidos del público debió ser atendido en la sala de guardias del hospital Delicia Concepción Masvernat de la ciudad entrerriana de Concordia, de donde es oriundo.

De acuerdo con el relato de su padre Mario Borda a algunos medios de comunicación locales, Santiago tropezó y se cayó arriba de un vidrio, por lo que las lesiones más importantes fueron unos cortes en las manos, en las que más tarde le realizaron las curaciones correspondientes.

Si bien al principio se comunicó que había mejorado completamente y había salido del mencionado nosocomio, durante la tarde de este lunes 2 de agosto de 2021 su abogada dijo otra cosa en Intrusos y apuntó contra la novia del protagonista.