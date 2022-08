Es otra persona: así está Marianela Mirra a 15 años de Gran Hermano

En medio de los rumores de su posible regreso a Gran Hermano, la mediática tucumana reapareció con un rotundo cambio de look.

A 15 años de haber triunfado en Gran Hermano y tras los intensos rumores de su posible vuelta a la pantalla chica, Marianela Mirra volvió a colocarse en el foco mediático y sorprendió por su rotundo cambio en los últimos años.

La exparticipante del reality show volvió a convertirse en una figura televisiva luego de tantear la posibilidad de regresar a Gran Hermano en la edición del 2022. Sin embargo, no lo haría como participante, sino como integrante del panel de El Debate junto a otros ganadores. Más allá de que su vuelta alegró a muchos fanáticos, el presente de Mirra está muy alejada de aquel auge televisivo.

“En Instagram puse ‘¿Qué opinan si vuelvo?’, como algo que me dio risa y me hizo fantasear, nada más. Pero yo no creo, honestamente. Ya yo tengo una vida acá, ¡y otra vez no me pasa lo que me sucedió hace un tiempo atrás! Eso no quiere decir que no me enganche de un formato del que fui fan siempre, pero lo voy a ver por TV. Yo soy de las que tiene una vida luego de la tele", expresó Mirra en un diálogo exclusivo con Fernanda Iglesias.

Marianela Mirra en Gran Hermano.

En ese sentido, Marianela Mirra admitió que está muy cómoda en Tucumán, provincia de la que es oriunda y que disfruta mucho de su presente alejado de los medios. Actualmente, la artista lleva un look muy diferente al que solía lucir en su época de Gran Hermano: ahora tiene un flequillo recto, el pelo rubio y con corte en capas.

Marianela Mirra actualmente.

Ximena Capristo contó que sufrió violencia durante el casting de GH 2001: "Cachetazo"

Ximena Capristo contó por primera vez una situación de violencia que vivió durante el casting de Gran Hermano 2001. 21 años después, "La Negra" se animó a contar qué fue lo que pasó cuando la producción fue a grabar las últimas imágenes a su casa antes de ingresar al reality de convivencia más famoso del país, donde conoció a su actual pareja Gustavo Conti.

En diálogo con Todo Pasa, la exparticipante de Gran Hermano 2001 aseguró que hace meses atrás se había separado y que mientras estaba generando contenido con la producción que fue a su domicilio a entregarle la famosa valija con la que ingresaban al reality los participantes, su expareja le tocó el timbre. Capristo fue a recibirlo con el micrófono puesto y todo se complicó. "Fue una situación rarísima, horrible, que nunca la conté", sentenció "La Negra".

La pareja de Gustavo Conti destalló: "Tenía un micrófono puesto. Estaba en mi cuarto contando mis sueños, de quien era yo, bla... Yo ya estaba adentro y me iban a abrir la valijita para decirme que había ingresado a la casa de GH. Fue ahí que cae mi ex, nunca lo conté, estaba con el micrófono y hubo un problemilla".

A pesar de que no estaban en el lugar de los hechos, los productores notaron que algo pasaba. "Estaban todos con las cámaras en mi cuarto, pero esto pasó en la cocina. Mi mamá a los gritos. Y si vos tenés el micrófono enchufado, se escucha. Un productor nos vino a preguntar si estaba todo bien. Escaló y hubo insulto, cachetazo", contó. Sin embargo, en ese momento, no había un lugar al cual recurrir ante una situación semejante: "Yo no tenía un 144 para llamar en 2001. No existía en ese momento. Una cosa que quedó ahí y ahí decidí que hasta ahí había llegado. No fue fácil. Nos habíamos separado hace varios meses".