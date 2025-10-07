Es hija de un famoso periodista: la nueva novia de Federico Bal

Fede Bal y su nueva novia.

Fede Bal dejó en claro durante la última emisión de "La Noche de Mirtha", en la que estuvo como invitado, que tiene una forma particular de vincularse afectivamente con las mujeres y que recién en el último tiempo se ha dado la oportunidad de experimentar: "Tengo un ascenso muy rápido en el amor y la bajada es casi igual. Son seis meses increíbles y de golpe siento que algo se apaga. Muchos años de mi vida les decía cualquier cosa, mentía. No me siento nada orgulloso de esa parte de mi vida. Por eso ahora estoy muy orgulloso porque tengo vínculos donde vomito la verdad. No me comprometo, solo a serle sincero".

De esta manera optó por dejar en claro que, en esta etapa de su vida, se siente más cómodo con las relaciones abiertas. Es por ello que de su tierno lazo con Evelyn Botto no han surgido etiquetas, ya que también se lo ha visto con otras chicas, incluyendo a una cronista en la última entrega de los Martín Fierro. Sin embargo, recientemente ha trascendido el nombre de una nueva amante.

La nueva "novia" de Fede Bal

La imagen mostrada en Infama de Fede Bal con la hija de Alexis Puig

Según reveló Karina Lavícoli en Infama, el actor está saliendo con la "hija de un periodista muy conocido, que tuvo un divorcio escandaloso". Tras alimentar de intriga el estudio durante varios minutos, la panelista finalmente disparó: "Se trata de Alexis Puig". Fue allí cuando en la mesa entendieron que se trataba de Victoria Puig.

Sobre ella, Lavícoli manifestó: "Le escribí y me lo reconoció. No le pone título, porque saben que él es un hombre muy abierto. Ella es preciosa. Me pareció una chica súper amable, contestando y haciéndose cargo". Luego de esto, mostraron una imagen de ambos cenando juntos en Palermo, evidenciando que entre ambos afloró ciertamente un vínculo afectivo.