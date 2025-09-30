El emocionante homenaje de Fede Bal a su papá en los Martín Fierro: "Saben a quién me refiero"

El homenaje de Fede Bal para su padre en los Martín Fierro.

Este lunes 29 de septiembre por la noche se realizó una nueva entrega de los Martín Fierro, premio que distingue a lo más destacado de la televisión argentina, desde los programas que más han cautivado hasta los profesionales con labor más encomiable. El evento no solo enviste suma notabilidad por las famosas estatuillas y la emoción inherente a ella, sino también porque convoca a las máximas figuras delante y detrás de las cámaras.

Uno de los que hizo acto de presencia fue Fede Bal, quien estuvo nominado junto a sus compañeros de Resto del Mundo (El Trece) en la terna de mejor programa de viajes/turismo. No solo pudo ser parte de una gala tan afamada, sino que también se llevaron el premio: los miembros de APTRA lo consideraron superior a Iván de viaje (Telefé) y Tenés que ir (El Nueve), por lo que se decantaron por ese producto como el vencedor.

El homenaje de Fede Bal para su padre Santiago al ganar el Martín Fierro

Fede Bal junto a Santiago Bal.

Una vez arriba del escenario, realizó el típico agradecimiento que suelen efectuar los ganadores, mostrandose contento por poder ser parte de la programación "del mejor país del mundo". Una vez llegado el final de su discurso, ejecutó un pequeño homenaje para su padre, aunque sin mencionarlo.

"Por último, quiero agradecer a unas personas que yo creo que ellos saben, en este momento, a quién me refiero", manifestó mientras se tanteaba el bolsillo, para finalmente sacar un encendedor y liberar una pequeña llama. Los aplausos rodearon al hijo de Carmen Barbieri, que en ese pequeño acto hizo alusión a Santiago Bal y una recordada escena suya en "Los Simuladores".

En la misma, el padre de Fede había dicho la misma línea mientras también usaba un encendedor, en su caso refiriéndose al reconocido grupo conformado por Mario Santos (Franco D'Elia); Emilio Ravenna (Diego Peretti); Pablo Lamponne (Alejandro Fiore) y Gabriel Medina (Martín Seefeld).