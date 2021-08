Era candidata a ganar la voz, la eliminaron y destrozó al jurado: "Mucha agresividad"

Bianca Cherutti, quien quedó eliminada de La Voz Argentina por decisión de Ricardo Montaner, se refirió despectivamente a los jurados del programa.

Bianca Cherutti se perfilaba para ser una de las ganadoras de La Voz Argentina de la mano de Ricardo Montaner. Sin embargo el cantante la eliminó y horas después de su salida tuvo una entrevista en la radio La Once Diez en donde fue muy crítica contra los jurados del certamen televisivo y la gente que la atacó por las redes sociales.

La hija de Miguel Ángel Cherutti, que no reveló su entorno familiar hasta tiempo después de ser confirmada en el equipo de Montaner, se mostró cansada de las especulaciones y prejuicios que hubo sobre su procedencia familiar. En la nota respondió a todas las malas vibras recibidas en su participación del reality show que se emite de domingo a viernes en la pantalla de Telefe.

“No tenía ganas ni energía para defenderme de algo de lo que no me tenía por qué defender. Entonces la única forma que encontré para defenderme por decirlo de alguna manera, fue cantando”, expresó la artista y aseguró que las críticas nunca le afectaron tanto como para rebajarse a responder o pelearse con quienes las enunciaban.

También se refirió tanto al público como a los jurados al mencionar: "Siempre en un certamen te prestás a que haya gente que le guste o que no. Lo que me dolió fue que hubo mucha agresividad, la gente critica y ataca sin razón, sin saber. A mi papá le pasó alguna vez, pero yo es la primera vez que lo vivo en carne propia. Le buscaron el pelo al huevo”, continuó la cantante.

Por último se expresó sobre su experiencia en La Voz si no recibía críticas por ser la hija de Miguel Ángel Cherutti y, desde ese lugar, demostró cierto enojo por la situación que atravesó. “Si la repercusión hubiese sido otra, habría sido diferente mi paso por ahí. La remé y la sigo remando desde muy chica. Mi viejo es la primera vez que me habla como colega y eso me pone contenta, concluyó.

Participa el "Team Montaner"

Ignacio Sagalá, Ezequiel Pedraza, Jacinta Sandoval, Steffania Uttaro y los hermanos Ortiz quedaron dentro del equipo del cantante y este domingo 29 de agosto uno de ellos se irá del programa. La decisión está en manos de la audiencia y desde el comienzo del show estará la opción de elegir a los participantes en las redes de Telefe, La Voz Argentina, Telefe.com y Mi Telefe. El que menos votos consiga quedará eliminado del certamen.