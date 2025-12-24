Entre lágrimas, Yanina Latorre se despidió de LAM.

Yanina Latorre puso fin a una década como compañera indiscutida de Ángel de Brito en LAM. No fue una despedida más: el estudio de América TV se convirtió en el escenario de un homenaje cargado de lágrimas: estuvieron en el lugar su familia y amigos.

La noche estuvo marcada por el reconocimiento a su trayectoria, esa que comenzó con tuits irónicos y terminó consagrándola como una de las voces más filosas del medio. "LAM es mi vida. Esto para mí no es un trabajo, lo di todo", confesó Yanina, visiblemente quebrada. En un mano a mano con el conductor, destacó la generosidad de quien fue su guía: "Con vos crecí, aprendí... vos sos muy generoso, porque yo soy insoportable y me dejaste ser". De Brito, lejos de la frialdad, le devolvió el gesto recordando por qué la eligió: "Vi que iba para adelante en Twitter, opinaba fuerte, metía ironía y eso me gustó".

Uno de los golpes bajos de la velada llegó de la mano de Dora Caamaño, su madre. A través de un video, recordó los sacrificios de Yanina tras una difícil situación familiar: "Dejó de vivir por nosotras. Mi papá tenía una amante y una vida paralela, y mi mamá lo echó. Nos sacó adelante sola", relató.

Tras el último corte, De Brito pidió una ovación y sentenció: "LAM es tu casa. Siempre podés volver". La panelista, que repetía sin cesar "gracias por todo, nunca me voy a olvidar de nada", se fundió en un abrazo con el conductor.

Cómo sigue la carrera de Yanina Latorre

Ahora, Yanina Latorre se tomará vacaciones para luego regresar a la pantalla de América, pero esta vez como conductora de su propio ciclo, Sálvese Quien Pueda (SQP), y continuará con su programa radial en El Observador.