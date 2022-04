En una noche rodeada de emociones, un querido participante se despidió de El Hotel de los Famosos

Tras una reñida gala de eliminación, un querido concursante se despidió del famoso certamen de El Trece.

Un nuevo concursante quedó fuera de El Hotel de los Famosos tras una reñida gala de eliminación. Por segundo lunes consecutivo, la jornada que dejó fuera a un participante se realizó en la primera emisión de la semana en lugar de el viernes. Tras enfrentar una competencia complicada que mezclaba la estrategia con la destreza física.

Luego de haber sido elegidos por sus compañeros y quedar nominados como los dos concursantes que tendrían que competir en la gran H, Walter Quejeiro y Pato Galván se enfrentaron a un reñida gala de eliminación. Sin embargo, solo uno logró triunfar con su destreza física y se coronó como el ganador del desafío.

"La H es muy complicada, un error te deja fuera del Hotel", analizó Walter antes de enfrentar el desafío. Ambos participantes dejaron en claro sus ganas de permanecer dentro del programa, pero el gran cariño que sentían por el contrincante también les jugaba en contra: no querían que el otro abandone el certamen. En este contexto, antes de enfrentarse al desafío, Pato y Walter vivieron un emotivo momento junto a Pampita, quien les entregó regalos que su familia le había enviado. Ambos artistas se largaron a llorar y "juntaron fuerzas" para competir.

Finalmente Pato Galván se convirtió en el nuevo eliminado de El Hotel de los Famosos. Agradecido por la oportunidad que le brindó el programa, el periodista se despidió. "Estoy muy contento por Walter. Se vienen tiempo difíciles y yo no me lo iba a poder bancar. Me encantaría verme con varios de acá cuando salgo, como Alex, Majo e Imanol", dijo el periodista antes de despedirse.

Más allá de esta despedida, la producción de El Trece ya anunció que habrá una instancia de repechaje y Galván confirmó su asistencia para lograr una segunda oportunidad dentro del reality show.

El pero Staff de la semana: una mala racha para el concursante

Antes de realizar el desafío final que dejaría fuera a un participante, Pampita y "El Chino" Leunis anunciaron quién había sido elegido como el peor staff de la semana. El participante elegido, que fue seleccionado luego de varias quejas por parte de sus compañeros, y tendrá que enfrentar una grave consecuencia en la semana siguiente.

Según anunciaron los conductores del programa, el peor staff del programa fue Locho Loccisano, el último concursante en incorporarse al reality show. "Ya me la veía venir. Prometo que la semana que viene voy a ser el mejor", aseguró el conductor de televisión y desafió a que lo pusieran como el jefe del staff para llevar a cabo las actividades del hotel.