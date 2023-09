En un hotel: Damián Betular reveló que pasó la noche con Mick Jagger

El jurado de MasterChef reveló detalles sobre la noche secreta que pasó con el cantante de The Rolling Stones en un hotel.

Damián Betular es un pastelero y cocinero de 40 años, más conocido por su rol de jurado en los realitys de cocina Bake Off Argentina y MasterChef. En ambos realitys, dejó ver su faceta más extrovertida y es por esto que sus fanáticos ya no se sorprenden al escuchar sus divertidas anécdotas personales. Sin embargo, una en particular dejó sin palabras a todos sus seguidores. Según el chef, pasó una noche en una habitación en un hotel con el histórico músico Mick Jagger, cantante de la mítica banda de rock The Rolling Stones.

El jurado de MasterChef estuvo presente en Antes que Nadie, podcast de Luzu TV, en el que reveló varios detalles desconocidos sobre su vida personal. En un momento de la conversación, dejó a todos los panelistas sin palabras al confesar que gracias a su profesión, llegó a conocer al intérprete de Just Another Night. Como si eso fuese poco, pasaron la noche juntos en la habitación de un hotel.

“Hay un cargo que se llama Manager on duty, que es cuando se va el gerente general, uno de los gerentes, sea del área que sea, se queda hasta las 2 de la mañana. Hay un montón de gerentes, y esa noche me tocaba a mí. Nos avisan que hay un tema con el black out de la suite, que no cierra, pero que no nos dejaban entrar hasta que no se vaya el VIP”, comenzó el conductor.

Debido a su cargo de gerente de hotel, tuvo que conversar con el manager del grupo musical, quien les dio la vista buena para entrar a la habitación del hotel y repararla. Sin embargo, tomó más tiempo de lo esperado. “Se va a comer, la habitación estaba muy ordenada porque tiene mucha gente alrededor, están arreglando con el taladro porque se había roto todo el sistema”, continuó Betular.

Fue entonces cuando, de repente, entró Jagger a la habitación en compañía de una chica. “Nosotros, pálidos, más que por el huésped, es porque entró y nosotros seguíamos adentro. Nos dice ‘tranquilos, tranquilos’, y se sienta en el sillón a charlar con la chica. Le aviso al manager que si no lo terminamos de arreglar ahora, a las 5 de la mañana ya iba a entrar la luz, le pregunta a Mick y dice que lo arreglen”, prosiguió.

Mientras seguían arreglando la habitación, Mick y su acompañante destaparon dos cervezas y se pusieron a ver la televisión, en medio de todo el ruido y desorden. “¡Los pibes temblando con el taladro!”, recordó el chef, entre risas. Sin embargo, no hay ningún registro de aquella noche ya que el manager no les permitió tomar fotografías. "No nos dejaron, es hasta motivo de despido", cerró Betular.

Damián Betular reveló su talento oculto que no tiene nada que ver con la cocina

En una reciente emisión de MasterChef, Betular sorprendió a todos sus compañeros al contarles cuál es el don secreto que tiene. Mientras hablaba con un participante sobre las playas de la costa argentina, reveló que le gustan los días nublados para ir a jugar a las máquinas que dan peluches. "Voy a sacar peluches", confesó. Cuando el participante le preguntó si era una tarea muy difícil, respondió: "Mi amor, vacié una máquina en el 94". Según Betular, "hay una técnica" para conseguirlo. "Después la cuento, no lo digamos al aire", le prometió al joven.