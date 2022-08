En medio de la guerra con América, Viviana Canosa reapareció en sus redes sociales: "Paso por acá"

La polémica conductora se volcó a su cuenta de Twitter para dar un mensaje especial, en medio de la incertidumbre por su futuro profesional.

La salida de Viviana Canosa de A24 no estuvo exenta de escándalo. Los mensajes contra Daniel Vila y la acusación de censura terminaron con concluir su ciclo en el Grupo América. Ahora, tras varios días de silencio, la polémica conductora se volcó a las redes sociales para darle un mensaje especial a sus seguidores.

“Paso por acá para decirles que ustedes son muy lo más. Muchas gracias por tanto afecto y compromiso. Los quiero y extraño. Que tengan un hermoso día”, escribió Canosa en su cuenta de Twitter.

Su publicación cosechó casi 9 mil “Me gusta” en cuestión de minutos y dio lugar a sus seguidores para que continuaran enviándole su apoyo a través de sus comentarios y pidieran por su vuelta a la televisión. “Te queremos pronto en la pantalla denunciando como lo venías haciendo”; “Gracias a vos por tu fortaleza”; “Que no decaiga. Aquí estamos para vos”; “¡Te queremos en la tele Vivi! O abrite un canal de Youtube mientras tanto. Te ayudamos”; “Que todo se vaya acomodando para bien y pronto puedas volver a realizar tu trabajo”, fueron algunos de los mensajes que los usuarios le escribieron a la conductora.

Preocupación por la salud de Viviana Canosa

La periodista atraviesa uno de los peores momentos de su carrera. Crisis emocional y una profunda tristeza fueron los ejes detallados por Marina Calabró y "Pampito", quienes llevaron adelante el informe sobre la rescisión de su contrato a través del programa Mañanísima por Ciudad Magazine.

"Hablando con el círculo más cercano a Viviana, lo que me decían es que aspira a una decisión de común acuerdo, a que se pueda hacer en los mejores términos posibles dentro del contexto que es el que todos conocemos", precisó Calabró. De no concretarse en estos términos, "irán a una rescisión unilateral y ahí el argumento que harán valer es el de la censura", agregó.

Mientras la periodista brindaba todos los pormenores del caso Canosa, "Pampito" la interrumpió para hacer hincapié en el estado de salud de la ahora exconductora de A24. "Ella no está bien eh. No está pasando un buen momento. No está pudiendo dormir durante las noches No quería terminar de esta manera, ella estaba muy contenta con el programa", aseguró.

En complemento, el panelista de Mañanísima añadió que "lo que siente es que hoy es una persona que está sin trabajo, obviamente, con otras condiciones y otros ingresos, con otra espalda para poder pasar un tiempo sin trabajar. Está muy destruida, muy mal". En línea con lo que relataba "Pampito", Calabró indicó: "Le habría dicho a su círculo íntimo 'pero si estábamos bien, estábamos laburando cómodos, estábamos haciendo un éxito'".

El cierre de la nota estuvo centrado en la pésima relación de Canosa con el gerente de noticias Mariano Besada, quien se había incorporado recientemente al canal. "Hablan de malos modos. Usaron la palabra 'destrato', precisó el periodista frente a la afirmación de Calabró: "Es la misma versión que yo tengo".