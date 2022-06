En El Trece quieren echar a un participante de El Hotel de los Famosos

Un conductor de El Trece tiene intenciones de despedir a un participante de El Hotel de los Famosos. La dura confesión que hizo en Twitter.

Son horas sumamente tensas en El Hotel de los Famosos. Mientras se desatan varias peleas entre los miembros de "La Familia", se conoció que un conductor de El Trece manifestó públicamente que quiere echar a un participante del programa.

La noticia se filtró a partir del comentario que un usuario de Twitter le hizo a Gabriel Oliveri, Gerente General de El Hotel de los Famosos que retó a varios participantes del programa. Entre ellos, Martín Salwe, uno de los más polémicos y controvertidos del reality.

"Mientras @Oliveri Gabriel les da una lección de humildad y respeto, algunos se ríen", le expresó un hombre llamado Emiliano, que además publicó dos fotos del momento en el que el locutor se ríe del presentador. Como respuesta, Oliveri decidió compartir qué intentó hacer al respecto: "Yo quería echarlo y no me lo permitieron. Gracias por tus palabras".

Según precisó el conductor y gerente de El Hotel de los Famosos, su idea era tratar de despedir a Salwe del programa, pero los directivos de la producción se negaron. Esta escena, por supuesto, no salió en la transmisión del programa emitido por El Trece.

El Turco García quiso agarrarse a piñas con Martín Salwe

"El Turco" García protagonizó un momento de sumo nerviosismo en El Hotel de los Famosos. En medio de la nominación, Martín Salwe hizo un gesto con su mano mientras estaba hablando y le dijo de todo. El ex futbolista de Racing ya preveía que podían mandarlo a la H y dijo que tenía preparado un discurso donde iba a revelar detalles de traición. Pero se pudrió todo cuando "Chanchi" Estévez lo nominó y le dijo que se sintió tocado cuando habló de traición.

"Yo me voy a ir de acá como vine, si vos te sentís tocado 'Chanchi' es tu problema. Te cabe el mote de traidor. No quiero que me digas nada, no me interesa", lanzó El Turco en un tenso momento. Las temperaturas iban elevándose y cuando Sabrina Carballo lo quiso callar, estalló y le dijo "vos cerrá el orto". Locho Loccisano trató de calmarlo pero ya se había dejado llevar por completo: "No me toqués".

"Yo no hablo de atrás hermano, soy así, a mi me chupa un huevo si es un reality, si es la tele, acá son todos 'cucucu' y después no podés confiar en nadie" expresó enojado. En ese momento, Martín Salwe le hizo un gesto de burla como si estuviese anotando todo lo que dijo en su mano, motivo por el cual explotó.

"¿Por qué haces así, boludo? ¿Qué anotás?", preguntó. "Me pica la mano", contestó irónico el locutor. Tras esta situación, 'El Turco' se cansó y lo invitó a pelear: "No te hagas el vivo conmigo, en serio, porque yo salgo de acá y te agarro a trompadas tarado. Tranquilo los huevos. No me faltes el respeto". En diálogo con las cámaras, Salwe trató de defenderse de su gesto: "Yo siempre jodo con que Lissa actúa mucho y hago como que anoto la cantidad de veces que actúa, y le hago la seña a Sabri (Carballo) Y 'El Turco' piensa que es para él". Poco le importó al exfutbolista, quien siguió muy picante.

Cuándo es el final de El Hotel de los Famosos

El Hotel de los Famosos, reality de El Trece que transita su primera temporada en la TV, aún no tiene una fecha confirmada de su final. Sin embargo, y de acuerdo a lo que trascendió, el desenlace tendrá lugar a mediados de julio. Luego de que termine el programa, Marcelo Tinelli regresará a la pantalla chica para llevar adelante Canta conmigo ahora y también se le dará un espacio a la segunda temporada de ATAV (Argentina, Tierra de Amor y Venganza).