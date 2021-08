Elba Marcovecchio reveló intimidades de su romance con Lanata: "Aprendan"

La novia de Jorge Lanata dio detalles inesperados sobre su privacidad con el periodista. Elba Marcovecchio fue entrevistada en Intrusos, programa de América TV.

La novia de Jorge Lanata visitó el piso de Intrusos para hablar de su romance con el periodista y dar detalles inesperados de su privacidad. "Aprendan", fue la palabra que utilizó Elba Marcovecchio para invitar a los televidentes a ser como uno de los principales operadores del Grupo Clarín.

“Estamos todos los días juntos, es genial. Algunos días me quedo a dormir en su casa. Fue rarísimo, porque desde el primer día yo cancelé todo. ¿Viste que hay gente que te manda un chat? En la primera cena con Jorge yo cancelé todo. A una persona le dije: ‘Creo que estoy de novia’. Imaginate cómo me habré sentido”, comenzó diciendo Elba Marcovecchio.

Acto seguido, la novia de Lanata aseguró: "Jorge es el hombre más maravilloso que hay. Aprendan... Fue todo natural. Me sentí cómoda desde el primer momento, sentí que ahí estaba. Fue muy gracioso porque antes de presentárselo a mis hijos yo les dije que salía con alguien. Y ellos muy superados me dijeron que ya sabían con quién. En el celular tengo los contactos con nombre y apellido, y me dijeron: ‘Ponés una voz de tonta cuando le contestás a él’”.

“Jorge es el único hombre que han conocido. Desde el primer momento sentí seguridad. Eso no viene con el tiempo. Con mis hijos se lleva bárbaro. Ellos me critican a mí, porque yo bailo y canto. Para mis hijos es un papelón y Jorge les da la razón a ellos. Es compinche de ellos”, expresó Elba Marcovecchio, quien ya hace un buen tiempo que está de novia con Lanata. Al parecer, en la intimidad del circulo familiar es un buen hombre.

La dura crítica de Jorge Lanata a María Eugenia Vidal en el programa de Juana Viale

Con un contundente testimonio, Jorge Lanata destruyó a la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal por haber borrado la descripción del perfil que tenía en su cuenta oficial de Twitter para luego competir en las elecciones 2021 en Capital Federal. "Creo que se equivocó mucho... ella en el perfil de Twitter tenía 'orgullosamente bonaerense' y después lo borró. Se lo dije a ella misma, eh. Y se equivocó porque, o sea, todo bien, presentante en donde quieras, pero no lo borres", indicó.

Asimismo, Lanata resaltó que en la radio hubo mucha gente que llamó para cuestionar a Vidal por aquella decisión: "Si lo borrás es porque estás mostrando que estuviste mal. Vos misma estás diciendo 'me mandé una cagada, la borro'... estando al aire, mucha gente llamó por ese tema: porque lo había borrado".