El Turco Naím y la dramática confesión que hizo en PH Podemos Hablar: "No me quería ir"

El Turco Naím se quebró de emoción en PH Podemos Hablar, programa de Andy Kusnetzoff por Telefe, al revelar el calvario personal que vivió en la infancia.

El Turco Naím se emocionó y quebró en llanto en PH Podemos Hablar (Telefe) cuando recordó sus orígenes en la pobreza en el Interior de la Argentina, ante la atenta mirada de Andy Kusnetzoff y del resto de los invitados al estudio del canal. “Cuando era chico sentí mucho desarraigo. Yo soy de un pueblo muy chico de La Pampa que se llama Luan Toro y que tiene 600 habitantes en la actualidad. "De ahí son mis cuatro abuelos, mis papás, y yo también nací ahí", comenzó el actor, músico y humorista de 55 años.

El marido de la modelo, Emilia Attias explicó que la familia abandonó su provincia natal y determinó probar suerte en Buenos Aires para intentar cambiar la vida de todos ellos: "Y fue una decisión de mis viejos la de venirse a vivir a Banfield. Sobre todo de mi mamá, que estaba cansada de ese mundo que es criarse en un lugar de 600 personas y que tiene una presión muy fuerte”.

Más allá de todas las carencias que había en su pueblo de origen, el Turco Naím reconoció que en realidad tuvo un sentido de pertenencia muy fuerte con aquella tierra: “Entonces me crié sin primos, sin familia, porque quedaron todos allá... Y cuando volvíamos asiduamente al pueblo, yo sentía que vivía ahí y no me quería ir". Y agregó: "En ese lugar no había luz”.

En el programa de PH Podemos Hablar que compartió en Telefe con Andy Kusnetzoff, "Coki" Ramírez, Reynaldo Sietecase, Julieta Ortega y Leonor Benedetto, Naím amplió con respecto a aquel sitio en La Pampa que lo marcó para el resto de su vida: “Había como una usina y ahí había tres horas de luz a la noche, tengo ese recuerdo. Nosotros prendíamos la vela para leer a la noche, porque también vengo de esa época en la que no había ni teléfono". Y completó, entre lágrimas: "Me encantaba estar ahí porque estaba con mis primos y jugábamos a los naipes, y yo no me quería volver a la Capital”.

Quién es el Turco Naím

Naím Sibara es un actor, humorista y músico argentino que nació el 17 de junio de 1966 en Luan Toro, La Pampa. Ya instalado en Lomas de Zamora, estudió teatro en el conservatorio de Buenos Aires y saltó a la fama a partir de 1996, cuando participó en VideoMatch de la mano de Marcelo Tinelli. Allí estuvo hasta 2004 y se destacó en diferentes sketches muy exitosos como "La Mesa de Andrea" y "El Cantante de protesta", entre otros.

La pobreza marcó el inicio del camino de la vida del Turco Naím.

Más tarde, el artista se desvinculó de "El Cabezón" y trabajó en otros programas de televisión, en el cine y en el teatro. El 3 de diciembre de 2009 se casó con la modelo y actriz Emilia Attias, a la que le lleva 21 años, y juntos tuvieron una hija: Gina Sibara, que nació el 28 de octubre de 2016.