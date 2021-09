Andy Kusnetzoff sorprendió a sus seguidores con un talento oculto: "Me sale todo"

Andy Kusnetzoff demostró su talento oculto al tocar un instrumento y sorprendió a todos en un vivo de Instagram con Rodolfo Barili, otro conductor de Telefe.

Andy Kusnetzoff sorprendió a sus seguidores en un vivo de Instagram con Rodolfo Barili al demostrar un talento oculto. El conductor de Telefe charló durante más de una hora con su colega del mismo canal durante una transmisión que fue publicada por el histórico compañero de Cristina Pérez en su cuenta oficial, como parte de los especiales que viene realizando hace un tiempo llamados Un vivo porque sí.

Mientras dialogaban sobre la música y el fanatismo que tiene el líder de PH (Podemos Hablar) por U2, el del noticiero lo desafió a que mostrara un cuadro muy especial para él que tiene en su casa y que está vinculado con la banda de rock irlandesa. Sorprendido por el dato que tenía Barili, Kusnetzoff no dudó en ir en busca de esa pintura.

A partir de 56:00:

Fue entonces que la ubicó detrás de él para que quienes estaban siguiéndolos en ese momento pudieran ver esa obra, en la que se llegaba a leer With or without you, el nombre de unos de los grandes éxitos del grupo europeo. Para continuar con la conversación, Andy detalló: “No toco el bajo, pero sí la guitarra. Toco un rato cada tanto...”.

Al instante, muchos de los usuarios que los estaban observando pidieron que Kusnetzoff tocara la flauta, aunque Barili no les dio demasiada relevancia a sus pedidos porque creyó que solamente se trataba de bromas con doble sentido. Sin embargo, Andy acató el pedido de sus fanáticos -que evidentemente conocían su capacidad para utilizar dicho instrumento-, se animó a más y hasta desafió a Rodolfo: “Si tenés la guitarra tocamos algo en vivo ahora, yo agarro la flauta. No seas boludo, hace mucho que no toco pero la tengo ahí”.

Andy Kusnetzoff tocó la flauta en un vivo de Instagram con Rodolfo Barili.

Entonces, el exconductor del programa radial Perros de la calle dejó impactados tanto a su interlocutor como a los seguidores. “Toqué mucho de chico, me sale todo. Yo te sigo, improvisamos. La estoy limpiando porque hace mucho que no la uso”, arrancó. Al instante, entonó de muy buena manera y con una habilidad asombrosa el tema Nada como ir juntos a la par, de "Pappo" Napolitano.

La afición de Andy Kusnetzoff por los instrumentos musicales

En más de una oportunidad, el periodista, presentador, actor y productor de 50 años se había referido a este tema en algunas entrevistas, como por ejemplo en 2020, en pleno confinamiento por la pandemia de coronavirus: "Toco un poco la guitarra pero me gustaría tocar bien, con disciplina, porque siempre dejo. También toco la flauta. El año pasado empecé piano y duré tres clases, pero este año voy a ver si retomo. Me falta la conductora".