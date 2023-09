El Turco Naím confirmó lo que todos pensaban de Marcelo Tinelli: "Cambió"

Qué dijo el Turco Naim sobre el conductor del Bailando 2023. El actor trabajó con Tinellli durante casi 20 años, tanto en VideoMatch como en ShowMatch.

El Turco Naím saltó a al fama a mediados de los noventa, cuando comenzó a trabajar en VideoMatch. Allí el humorista interpretó personaje que aún perduras en los recuerdos de miles de personas, pero con el paso del tiempo Marcelo Tinelli cambió el rumbo de su programa y desde hace décadas se centró en el Bailando por un Sueño.

A la par, Julio Mario Naím Sibara, más conocido como el Turco, formó una familia con Emilia Attias e incursionó en la gastronomía. También siguió vinculado a la actuación, de hecho, hace un par de mese se estrenó DT: La misión, la serie de la Televisión Pública en la que integró el elenco principal. Pero desde hace tiempo no se lo ve en un trabajo similar al que realizaba con Tinelli en las pantallas de Telefe y El Nueve.

"Cambió la sociedad. El humor que nosotros hacíamos no era más que un humor argentino, costumbrista, llevado a las cámaras ocultas: un humor burlesco, transgresor, fuerte y sin muchos filtros", reflexionó el Turco sobre la ausencia de programas como VideoMatch en la televisión actual y confirmó lo que muchos suponían sobre el cambio en los formatos de programas ldierados por Tinelli. A su vez, en diálogo con Teleshow, remarcó: "La sociedad en muy poco tiempo cambió para bien, se concientizó. Lo que nosotros hacíamos, hoy quedó un poco vencido. Pero todo es transformable"

Consultado sobre falta de humor en los medios, el actor analizó: "Estamos justamente en ese proceso de encontrar qué es lo que nos da gracia, sin bullinear a los demás, sin reírnos de los demás". "Porque generalmente el humor era un poco transgredir, reírse del otro, aunque digan que nos reímos con el otro. Entonces hoy estamos siendo más conscientes, porque el humano está evolucionando, porque estamos conviviendo con otras tecnologías, porque hay más preparación, hay más acceso al estudio", añadió.

"Y cuando uno lee, estudia y se prepara, se humaniza. Y al humanizarse se da cuenta de que al otro hay que ayudarlo y no hay que reírse del otro. Los chicos, los más jóvenes, ya lo entienden porque no se ríen de las mismas cosas que nos reíamos nosotros. Todavía hay que encontrar a ver de qué nos reímos, qué nos causa gracia sin lastimar al otro", continuó Naim y concluyó: "Por eso no hay programas de humor".

En el mismo reportaje, la pareja de Attias contó cómo se las ingenia para combinar su paternidad con sus obligaciones artísticas y el día día de sus tres bares. "Uno muy grande que se llama Cadillac, es una pizzería, una planta cultural con cervecería artesanal que es muy grande. Después tengo Pou, que es uno clásico de hace muchos años, y tengo otro, que es Corazón Delator", contó. "Todos los bares funcionan después de las 6 de la tarde y cada uno tiene su impronta. Son divertidos y va bastante gente joven. Está bueno porque uno está en contacto con la gente", agregó.

El Turco Naim confirmó lo que todos pensaban de su relación con Emilia Attias

El Turco Naim es uno de los humoristas que cobró mayor notoriedad en la televisión gracias a la época dorada de VideoMatch. Sin embargo, también tiene una larga trayectoria en diferentes ficciones argentinas, y de hecho está en pareja hace 19 años con una de las actrices más conocidas de Argentina: Emilia Attias. Al respecto, el protagonista contó lo que muchos suponían de su relación.

En pareja con Attias desde hace casi dos décadas y con una hija en común, Naim reveló: "Criar una hija que tiene casi siete años, súper inteligente, súper creativa. Es totalmente desafiante, yo no sabía ser papá porque nunca lo había sido. Encima en esta actualidad, con estos chicos que tienen cerebros desarrollados, con conciencias desarrolladas, que son ecologistas, se cuidan, comen bien, son conscientes de un montón de cosas que nosotros ni las pensábamos cuando éramos chicos”.

“¿Cuál es el secreto para que con Emilia estén juntos hace tanto tiempo y puedan tener una familia armónica?”, le preguntaron desde Teleshow, a lo que El Turco respondió: "Primero, nos queremos mucho, naturalmente. También somos muy compañeros y a la vez cada uno tiene su vida muy desarrollada aparte. No nos metemos mucho en la vida del otro, en general somos así los dos, no nos metemos mucho en la vida de nadie, pero ni de familiares”.

“En eso somos personas muy parecidas: no damos consejos. Quizás suena egoísta, ¿no?, porque por ahí algunas personas me han dicho: 'Vos nunca me das consejos'. Entonces está bueno porque tenemos vidas fuertes, ricas, no estamos frustrados. Eso a mí me ha pasado con algunas otras parejas, que no termina de desarrollarse cada uno, y eso influye mucho en la convivencia”, sentenció el artista.