El Turco Naim confirmó lo que todos pensaban de su relación con Emilia Attias: "Yo no sabía"

El Turco Naím decidió contar la verdad de su relación con Emilia Attias. Qué dijo el humorista, reconocido por ser uno de los integrantes de la época dorada de VideoMatch.

El Turco Naim es uno de los humoristas que cobró mayor notoriedad en la televisión gracias a la época dorada del Show de VideoMatch. Sin embargo, también tiene una larga trayectoria en diferentes ficciones argentinas, y de hecho está en pareja hace 19 años con una de las actrices más conocidas de Argentina: Emilia Attias. Al respecto, el protagonista contó lo que muchos suponían de su relación.

En pareja con Emilia Attias hace 19 años y con una hija en común, El Turco Naim reveló: "Criar una hija que tiene casi siete años, súper inteligente, súper creativa. Es totalmente desafiante, yo no sabía ser papá porque nunca lo había sido. Encima en esta actualidad, con estos chicos que tienen cerebros desarrollados, con conciencias desarrolladas, que son ecologistas, se cuidan, comen bien, son conscientes de un montón de cosas que nosotros ni las pensábamos cuando éramos chicos”.

“¿Cuál es el secreto para que con Emilia estén juntos hace tanto tiempo y puedan tener una familia armónica?”, le preguntaron desde Teleshow, a lo que El Turco Naim respondió: "Primero, nos queremos mucho, naturalmente. También somos muy compañeros y a la vez cada uno tiene su vida muy desarrollada aparte. No nos metemos mucho en la vida del otro, en general somos así los dos, no nos metemos mucho en la vida de nadie, pero ni de familiares”.

“En eso somos personas muy parecidas: no damos consejos. Quizás suena egoísta, ¿no?, porque por ahí algunas personas me han dicho: 'Vos nunca me das consejos'. Entonces está bueno porque tenemos vidas fuertes, ricas, no estamos frustrados. Eso a mí me ha pasado con algunas otras parejas, que no termina de desarrollarse cada uno, y eso influye mucho en la convivencia”, sentenció El Turco Naim.

El Turco Naim sobre su salida del programa de Marcelo Tinelli

El Turco Naim se refirió a su salida de Showmatch y dejó en claro que se dio en el momento en que Tinelli se alejó del humor y se abocó a los escándalos mediáticos. “Cuando Marcelo dejó de hacer humor y arrancó con El Bailando fue el momento en el que yo me fui, porque no me sentía muy cómodo estando sin hacer nada en un programa. Realmente agradecí muchísimo los años que pude aprender y trabajar. Me fui de una manera muy feliz con él”, lanzó, en diálogo con Ulises Jaitt.

“Pero yo no me sentía cómodo en el rol que me tocaba, porque no es el rol que a mi me gusta. Yo necesito formar parte de otra estructura, que era la que estaba antes. No me molesta festejar un chiste o aplaudir, lo puedo hacer, pero me queda corto a mi. Yo tengo una necesidad innata de estar adelante, de estar actuando. Y me fui con la mejor”, finalizó el actor y así aseguró que se dio cuenta a tiempo que el escándalo no era el rumbo que quería tomar para su carrera.