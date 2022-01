El Tucu López habló sobre la música de su ex, Jimena Baron: "No la bailo"

El actor se sinceró sobre su vínculo con su expareja y reveló si le gusta su propuesta artística.

El "Tucu" López se refirió a Jimena Barón, más de un año después de haber cortado su relación, y reveló cómo es su actual vínculo. Además, el conductor de radio y televisión habló sobre la música que crea su expareja.

El actor está al mando del programa de América TV Es Por Ahí y allí fue consultado sobre su relación con la cantante. "Volvíamos del corte y sonaba La Cobra.... ¿qué te pasa cuando escuchas un tema de Jimena?", expresó el periodista Guido Zaffora, de manera astuta, para hacer que López se abra sobre su vínculo con Barón.

"Me parece un temazo... es un súper tema", respondió el presentador, dejando en claro que no guarda resquemores para con la exjurado de Showmatch: La Academia. Cuando le preguntaron si le molestaba que pusieran esa canción al aire, el actor señaló: "¡No, que me va a joder! No lo bailo porque no sé bailar".

El "Tucu" sale con Sabrina Rojas desde mediados del año pasado y en su aparición televisiva aludió a la reacción de su ex ante esta noticia: "No me felicitó... pero porque no me la crucé. Seguramente, si me la cruzo, me felicite". Luego, para despejar cualquier tipo de dudas, aseguró que admira a Barón profesionalmente y que, en lo personal, todo está bien con ella. "Todo lo que es pasado está en ese orden. Tengo la mejor del mundo. Es una gran artista".

Sorprendente revelación de Sabrina Rojas sobre los comienzos de su relación con el "Tucu" López

Sabrina Rojas se refirió a cómo fue su acercamiento al "Tucu" y tuvo un alevoso acto fallido en su relato. Hace algunos días, estuvo como invitada en Intrusos y expresó: "Él me venía chamuyando hace un mes y yo me hacía la linda. Y esa noche nos cruzamos de casualidad y dije: ‘Me lo tengo que chapar, así probamos si vale la pena".

"Lo chapé yo y ahí dije: ‘Le voy a aceptar la habitación’", siguió y así cayó en su propia trampa, cuando confundió la palabra "habitación" con "Invitación". Lejos de incomodarse o sonrojarse, la actriz se sumó a las risas de los presentes en el estudio de televisión y redobló la apuesta cuando enunció: "La habitación también".

Luego, Rojas cerró en alusión a la nueva pareja de Luciano Castro, Flor Vigna: "La conocía del Bailando, ‘hola’ y ‘chau…’. La noche que me lo chapo, porque yo me lo chapo a él, estaba justo Flor en ese lugar, mirá vos qué loco".