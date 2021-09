El tremendo sincericidio de Adrián Suar con Leticia Brédice por su actuación en La 1-5/18: "Es horrible"

Leticia Brédice contó un brutal palazo que le tiró Adrián Suar sobre su trabajo en La 1-5/18 que la actriz agradeció.

Leticia Brédice contó en Almorzando con Mirtha Legrand un terrible palazo que recibió por parte de Adrián Suar mientras grababan La 1-5/18. La nueva ficción de Polka se estrenó el lunes pasado y llegó con mucha polémica detrás. Los miles de memes que fueron compartidos en las redes sociales hicieron que cada capítulo de la novela de El Trece se volviera viral.

El día anterior a que se estrenara La 1-5/18, Juana Viale invitó a Leticia Brédice a Almorzando con Mirtha Legrand para que contara sus sensaciones y expectativas de cara al debut de la primera ficción de Polka grabada en plena pandemia. En la mesaza, además de contar sobre lo que esperaban de la novela, Brédice reveló un tremendo palazo que recibió por parte de Adrián Suar, quien estuvo muy metido en las grabaciones.

"A mí me ha pasado algo muy significativo en esto que estoy haciendo. Cuando empecé a grabar la novela, hace siete meses, estaba muy contenta, pero algo de lo que estaba haciendo me parecía raro", comenzó relatando Brédice, humilde sobre algunas cuestiones que no le terminaban de cerrar de la interpretación de su personaje. En ese sentido, pese a sus dudas, la actriz siguió haciendo lo suyo, hasta que un día fue Suar a la grabación y le pidió hablar con ella. Antes de contar qué le dijo, Brédice aseguró que le agradecía "a Dios" lo que le dijo el exitoso productor.

"Es horrible lo que estás haciendo", le tiró Adrián Suar sin filtro a Leticia Brédice. Sorprendidos, en la mesaza quisieron saber por qué le había dicho eso y por qué la actriz agradecía ese sincericidio. "Yo le dije que sabía de lo que estaba hablando, algo que hacía con la cabeza, con el cuerpo y con la voz", explicó Brédice mientras Juana Viale señalaba la suerte que había tenido de que alguien se animara a decírselo, para poder corregirlo. "Es muy interesante no subirse al caballo porque se cae… Entonces hay que aprender todo el tiempo, en cualquier situación de la vida", agregó reflexiva la actriz.

"Después imaginate ver la novela y ver eso que estaba haciendo… estaba haciendo otra cosa. No estaba bien", siguió analizando y agradeciendo la actriz por la sinceridad brutal de Adrián Suar, con quien fueron compañeros en la película El día que me amen. "Me dijo una cosa muy interesante ‘Leti, fijate que mirarte a los ojos a vos es mucho más lindo que lo que estás haciendo. ¿Por qué hacés eso? Metete más con vos’. Yo pensé en cómo uno como actriz quiere rajarse de uno", terminó cerrando Leticia Brédice sobre la insólita e inesperada observación del reconocido productor.