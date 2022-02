Crisis en El Trece: paliza de Telefe en el rating y alarma para Adrián Suar

Telefe destrozó a El Trece en el rating del domingo 6 de febrero e hizo más del doble de puntos. Gran preocupación para Adrián Suar.

La crisis de rating que vive El Trece hace algunos años se profundiza en el arranque de este 2022 y continúa la preocupación para Adrián Suar dentro del canal abierto de televisión del Grupo Clarín. Más allá de que su caos viene siendo una constante, lo del encendido del domingo 6 de febrero fue realmente llamativo.

De acuerdo a los números oficiales, el programa más visto de Telefe hizo más del doble de puntos que su archirrival histórico y la diferencia fue absolutamente abrumadora. No obstante, esa no fue la única sorpresa en dicho ámbito, en una jornada muy particular, con respecto a los números que se habían observado en enero pasado.

Telefe humilló a El Trece en el rating y alarma a Adrián Suar

Si bien al principio la expectativa de la señal del Grupo Clarín era al menos perder por poco frente a su competencia principal de las tres pelotitas, ni siquiera pudo conseguir dicho objetivo. Es que el promedio del ciclo más observado de Telefe fue de 15.1 puntos frente a los escasos 6.4 de El Trece, que tiene a Adrián Suar como principal referencia en la producción. Es decir, la distancia fue de casi el triple...

El promedio del rating de la TV abierta argentina del domingo 6 de febrero de 2022.

Como suele ocurrir desde hace tres temporadas, MasterChef Celebrity fue el programa que marcó la diferencia principal y resultó lo más visto del día con 15.1. Por otro lado, Por el Mundo (Telefe) triunfó de la mano de Marley y se colocó como el escolta con 8.5 unidades.

A modo de ciclo satélite del reality show de cocina conducido por Santiago del Moro, ViajeChef completó el podio con 7 puntos. Recién en el cuarto sitio apareció el envío más seguido de El Trece: Cine Shampoo con 6.4 gracias a El Tirador, una película estrenada en 2007.

La TV Pública metió un batacazo y América TV fracasó

Como si todas las cifras anteriores hubiesen sido pocas, hubo más bombazos en pleno domingo 6 de febrero. La noticia también la dio la TV Pública, cuyo programa más visto alcanzó los 4.1 puntos. El éxito estuvo basado en la final de la Copa América de futsal en la que la Selección Argentina derrotó por 1-0 a Paraguay como visitante y se consagró campeona. La misma se emitió en la franja horaria que comprendió entre las 17 y las 19 horas.

En tanto, gracias a Implacables (2.2), El Nueve relegó a América TV a un vergonzoso quinto puesto entre los envíos con su deplorable 1.3 de promedio, conseguido por La noche de la V.