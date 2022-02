Fede Bal fue humillado por Carmen Barbieri en El Trece: "Por favor te pido"

Fede Bal quedó en ridículo tras una picante confesión que hizo su madre, Carmen Barbieri, durante el programa "100 argentinos dicen", por El Trece.

Fede Bal volvió a protagonizar un hecho sumamente incómodo. Luego de haber quedado en ridículo por haber intentado seducir a una participante de 100 argentinos dicen, el conductor y reemplazante de Darío Barassi en El Trece fue sorprendido por su madre, Carmen Barbieri, quien hizo una particular confesión que lo dejó mal parado en la TV.

Todo sucedió en el marco de uno de los juegos del exitoso programa. Fede tomó la palabra y le comentó a Carmen que debía mencionar algún tipo de evento festivo: "Como capitana que sos, podés elegir una de estas respuestas o podés elegir una tuya". Y la capocómica aseguró: "Tengo una mía". Consciente de que podía llegar a revelar algo sobre su vida privada, el presentador le advirtió: "Mamá, te pido por favor que no me hagas quedar mal".

"Lo que voy a decir es que vos vas mucho o te colás mucho", sostuvo Carmen Barbieri. Y luego agregó: "¡Una fiesta en la playa! Con chicas, cerveza, todo...". Entre risas que escondían la incomodidad, Fede Bal trató desviar el foco de atención y reaccionó con cierta vergüenza: "Vi un video de unos que hace poco se colaron en la playa".

Fede Bal quedó en ridículo en "100 argentinos dicen", tras una revelación de su madre.

Al parecer, y según lo que dio a entender Carmen, su hijo suele colarse a varias de las fiestas a las que acude -y que a veces muestra en su cuenta de Instagram- y también lo tildó de "fiestero". ¿Habrá generado algún tipo de molestia en el conductor?

Fede Bal intentó seducir a una participante de 100 argentinos dicen en El Trece

Despidiendo a un equipo perdedor, conformado por cuatro mujeres, Fede Bal procedió a decir lo siguiente: "Chicas, Magallanes, me encantó conocerlas. Paulina, si no estabas en pareja, te daba mi teléfono. ¡Uy, qué bien quedé! ¿O no? Te daba el mío porque es mucha invasión pedirte el tuyo".

"Dejo mi teléfono ahí y hagan lo que quieran", agregó Fede Bal, que sólo recibió silencio por parte de Paulina y un consejo de parte de una de las participantes sugiriéndole que le dé su número a otra integrante del equipo. El momento quedó registrado por las cámaras y salió en el aire de El Trece.

El reclamo de Fede Bal a Darío Barassi en El Trece

En su primer programa al frente de 100 argentinos dicen, Fede Bal se refirió al insoportable calor que está haciendo en diversas partes de la Argentina: "Tanto que hablamos de la playa, me dan unas ganas de irme un ratito. Un poquitito de sol... cansa el sol, pero si te ponés abajo de una sombrillita, hacés una escapadita...".

Luego, recordó que Barassi se encuentra en las hermosas playas de Cancún (México) disfrutando con su pareja y su hija. Y fue entonces cuando lanzó un comentario picante, aunque con un tono de broma, contra el conductor: "Ese Barassi debe estar disfrutando... lo queremos, pero un poco lo odiamos porque hace tanto calor, tanta cosa...".