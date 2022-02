Fede Bal intentó secudir a una participante de 100 argentinos dicen y quedó en ridículo

Fede Bal "le tiró onda" a una participante, pero lo único que generó fue un momento incómodo. La persona en cuestión optó por quedarse en silencio.

Fede Bal está pasando por un gran momento en su conducción de 100 argentinos dicen. Sin embargo, en las últimas horas fue protagonista de un momento incómodo en el cual intentó seducir a una participante que lo ignoró por completo.

Despidiendo a un equipo perdedor, conformado por cuatro mujeres, Fede Bal procedió a decir lo siguiente: "Chicas, Magallanes, me encantó conocerlas. Paulina, si no estabas en pareja, te daba mi teléfono. ¡Uy, qué bien quedé! ¿O no? Te daba el mío porque es mucha invasión pedirte el tuyo".

"Dejo mi teléfono ahí y hagan lo que quieran", agregó Fede Bal, que sólo recibió silencio por parte de Paulina y un consejo de parte de una de las participantes sugiriéndole que le dé su número a otra integrante del equipo. El momento quedó registrado por las cámaras y salió en el aire de El Trece.

La triste confesión de Fede Bal: "Es un problema que tengo de niño"

En reemplazo de Darío Barassi, Fede Bal se encuentra conduciendo las emisiones de 100 argentinos dicen y generó grandes adeptos entre los televidentes. El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal no sólo le pone su impronta al ciclo de El Trece, también se permite contar anécotas personales que son escuchadas con atención.

Justamente, una de las cosas que Fede Bal decidió revelar en el aire de 100 argentinos dicen fue su incapacidad de manejar bicicletas. "Yo conté el otro día que no sé andar en bici. No me mires con esa cara tampoco”, le exclamó a uno de los participantes del día.

Acto seguido, Fede Bal reiteró su problema para andar en bicicleta y aseguró que es un escenario que se le presenta desde su infancia: "Sí, es verdad que no sé andar en bici. Es un problema que tengo de niño, de hace muchos años. Yo sé qué garpa pero tampoco voy a llorar. ¡Basta!”.