El Trece busca ganarle a MasterChef: Guido Suller estará en El Gran Premio de la Cocina

El mediático exnovio de Ricardo Fort será parte de la nueva temporada de celebridades en la cocina. La pregunta que se hacen todos: ¿hará el famoso pollo al horno que le hacía su madre?

Tras una temporada con rating regular, El Gran Premio de la Cocina volverá a apostar por los famosos compitiendo. Y para ganarle a la topadora MasterChef Celebrity 3 apostaron por un mediático de primer nivel, que podría dar mucho que hablar: Guido Suller. El exnovio más famoso del recordado Ricardo Fort se calzará el delantal de chef. ¿Hará el famoso pollo al horno con papas que le hacía su mamá?

Conformes con los resultados obtenidos en la última entrega en la que Teresa Calandra, Matías Santoiani, Manuela Viale, Tyago Griffo, Anabel Cherubito, César Juricich, Geraldine Conti Neumann y Bautista Lena se animaron a ser juzgados por Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta, se definió que el ciclo conducido por Carina Zampini tendrá una nueva competencia con figuras del ambiente artístico y deportivo.

Los concursantes serán Guido Süller, Beto César, Evelyn Scheidl, Kate Rodríguez, Lissa Vera, Lucas SpadaFora, Mica Lapegüe y Alejandra "Locomotora" Olivera y ya iniciaron las grabaciones, ya que el programa sale al aire con varias emisiones adelantadas. Cabe recordar que a mediados de septiembre el ciclo cambió de horario tras el levantamiento de El club de las divorciadas, el talkshow de Laurita Fernández que pasó sin pena ni gloria por la pantalla de El Trece, y pasó a ocupar la franja de 15.45 a 17 horas.

La salida de Juan Marconi del reality

El reality debutó en el canal que dirige Adrián Suar en septiembre de 2018 con Zampini y Juan Marconi en la conducción. Pero luego de diez temporadas, el periodista decidió dar un paso al costado. "Siempre trato de ser útil y no importante, me parece que es algo que logré en el programa, día a día. Me llevo las relaciones. Acá hay gente trabajando que conozco desde los cinco años. Me llevo amigos nuevos de verdad. El gran premio de la cocina es una experiencia hermosa, estoy contento porque pasó y no estoy triste porque se terminó", manifestó en su despedida, muy emocionado.

“El agradecimiento a todos, a los del canal, a vos Cari, una persona hermosa, profesional. Aprendí mucho de cómo hay que ser cabeza de grupo, lo aprendí realmente de vos en el trabajo. Siempre en los momentos difíciles que hemos pasado todos en estos dos años, estuviste con mensajitos, con llamados, y eso me importa más que un punto más o menos de rating”, continuó.

Y cerró su discurso haciendo referencia a todo lo que pasó en su vida privada durante los dos años que estuvo en el programa: “No fueron dos años tan fáciles para mí personalmente. Tuve la enfermedad de un hermano, tuve una separación de un gran amor que me dolió mucho y acá me bancaron, tuve COVID, así que es agradecimiento con todos los que están acá, pueden contar conmigo para lo que sea”.