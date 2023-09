El tierno momento del Ratón Pérez con el hijo de Jimena Barón: cuánta plata le dejó

La cantante y actriz compartió historias en Instagram sobre el gran momento de su hijo. Momo Osvaldo recibió un regalo por parte del Ratón Pérez y Jimena Barón mostró la suma de dinero.

Jimena Barón es una cantante y actriz que comenzó su carrera a principios de los 2000 cuando era una niña y en su etapa adulta no perdió fama y vigencia. En los últimos años la intérrpete de hits como La Cobra y Flor de Involución tuvo más popularidad debido al éxito de su camino como solista y por ese motivo sus millones de seguidores quieren estar al tanto de todo lo que sucede en su vida. De esa manera, Barón compartió un importante momento de su vida: a su hijo Morrison se le cayó un diente y el Ratón Pérez pasó por su casa para dejar su obsequio.

La exjurado de Showtamch: La Academia contó que su hijo le planteó que dudaba de la existencia del Ratón Pérez y reveló la explicación que le dio para que el niño continuara creyendo que el roedor era real. "Hay algo que te da la plata, pero para mí ni en pedo es un ratón. Para mí es algo fantasioso y te da plata", le dijo el hijo de Daniel Osvaldo a su madre.

El tenso diálogo entre Jimena Barón y su hijo Momo por el Ratón Pérez

Jimena Barón: "¿Y qué es?"

Momo: "Algo, no sé, ¿pero un ratón que tenga millones de dólares para darle a todo el mundo?"

Jimena: "Pero ese algo ¿qué sería?"

Momo: "Yo creo más en lo del hada. El hada tiene una varita y puede hacer magia."

Jimena: "Igual dicen que al ratón lo mandan los dentistas. Es la plata que ganan los dentistas sacando los dientes."

Momo: "Ah, bueno, entonces puede ser."

Minutos más tarde Barón compartió una foto que evidenciaba que su hijo se había dormido y, por consecuencia, llegó el momento de dejarle el dinero que supuestamente le dejó el Ratón Pérez. Jimena le dejó 5 mil pesos al niño y compartió una encuesta en Instagram apra que la gente vote sobre su accionar como madre: "No se compra un joraca" o "Alta ratona Pérez". De esa manera, con ambas respuestas alusivas al poco valor del dinero que le dejó a Momo, la artista dio a entender que no estaba conforme con la cifra.

La emoción de Jimena Barón por su presente profesional

La artista llevó adelante su espectáculo Mala Sangre Tour y se mostró muy emocionada después de hacer varias funciones en el Teatro Ópera de Buenos Aires. "Qué importante fue para mi corazón y mi cabeza haberme tomado estos 4 años para volver así, disfrutando y agradeciendo cada momento. Así plena y segura, sin ansiedad ni pánico, habiendo entendido que no se puede trabajar solamente pensando en que van a pensar los demás y que solo hay que ser fiel y verdadero con uno mismo, trabajar mucho, escuchar poco y confiar", escribió Barón en el pie de foto de su posteo. Y agregó: "Amo volver a casa y tener que descongelar un bife y armar la vianda del enano porque al otro día hay cole de nuevo. Amo mi laburo, me hace llorar de felicidad, pero la gran diferencia es que ahora siento que me lo merezco un montón. Me costó. Pero ahora que lo entendí, creo que entendí todo".