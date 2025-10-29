El tenso cruce al aire entre Beto Casella y Edith Hermida: "Te saqué del barro"

Beto y Edith protagonizaron un inesperado cruce en vivo.

Beto Casella y Edith Hermida protagonizaron un divertido pero tenso cruce en vivo que no pasó desapercibido. El episodio ocurrió durante Bendita, el clásico ciclo de El Nueve, mientras debatían sobre los dichos de Nancy Pazos tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del pasado domingo.

En medio del intercambio, el conductor se levantó, la abrazó y lanzó una frase que encendió el ida y vuelta: “Yo me voy a mandar a mudar de acá y sabés cómo me van a extrañar, ¿no?”. Hermida, rápida, retrucó: “No te vas nada”. Casella insistió con tono de broma: “Cuando necesites para el alquiler vas a venir. Vas a buscar a un macho como yo y no voy a estar”.

La panelista respondió entre risas: “De todas las que te vas a llevar, ninguna es como yo”, a lo que Beto replicó: “Yo te saqué del barro, quedate en el barro”. Pese a las chicanas, ambos aclararon que se trataba de un juego al aire, aunque el trasfondo es real: el conductor dejará El Nueve tras más de 20 años para pasar a América TV.

¿Edith Hermida será la nueva conductora de Bendita?

En diálogo con Intrusos (América TV), Edith Hermida habló sobre las versiones que la ubican como posible reemplazo de Casella. “Eso corre por cuenta de Ángel de Brito, yo no tomé ninguna decisión todavía. Me tomo mi tiempo para pensar”, aclaró.

La periodista reconoció que siente un gran vínculo con el conductor, pero también valoró su trayectoria dentro del canal: “Hace 18 años que estoy en relación de dependencia y tengo antigüedad. Me queda poco tiempo para jubilarme con una buena jubilación, y hay mucha gente que depende de mí. Es complicado”, confesó.