El sorprendente pedido de las hijas de Nicole Neumann tras el embarazo de Viciconte: "No les basta"

La modelo compartió con la prensa una conversación íntima que tuvo con sus hijas.

Nicole Neumann se expresó sobre un llamativo pedido que sus hijas le hicieron, tras enterarse de que su padre y su pareja, Fabián Cubero y Mica Viciconte, tendrán un bebé. En su descargo, la modelo se sorprendió a muchos y lanzó un sutil palito a la nueva vida amorosa de su ex pareja.

"Ellas siempre quisieron un hermanito. Así que están chochas. Igual, me siguen pidiendo el mío. No les basta", soltó la conductora de televisión, en diálogo con Intrusos, en alusión a que Allegra, Sienna e Indiana tendrían la necesidad de que su madre quede embarazada nuevamente.

Neumann continuó con sus declaraciones y enunció: "Me dicen ‘mamá, queremos tener un hermanito tuyo’. Y yo les digo ‘bueno, vamos a ver, chicas'". Hace algunos días, la modelo se refirió a sus ganas de ser madre con su actual pareja Manuel Urcera, por lo que los deseos de las niñas podrían volverse realidad: "Me gustaría ser madre junto a él. Él es re papá. Tiene a sus sobrinos y se le cae la baba, pero ya se verá. Por ahora estamos disfrutando juntos".

Las palabras de Mica Viciconte sobre cómo se enteró del sexo del bebé

Mica Vicciconte se sinceró con Revista Caras sobre su embarazo y, en el momento en que aludió a cómo se enteró del sexo del bebé, soltó: "Estábamos juntos en una reunión cuando me llega un mensaje con el resultado de este estudio, que se hace con una extracción de sangre de la mamá y tarda 14 días, que también se me hicieron eternos. Yo quería que fuera nena, más allá de que uno siempre desea que el bebé sea sano y esté todo bien. Pero Fabi quería un nene".

"No aguanté la ansiedad y escuché el mensaje ahí mismo. Él no sabía que me había escrito mi obstetra. 'Los estudios no dieron bien', me dice el médico. 'Dieron... ¡recontra bien!'. Casi me agarra un paro cardíaco. 'Quedate tranquila que está todo perfecto. Es un nene', me aclara", siguió.

En cuanto al momento en que Cubero supo ola noticia, Viciconte relató: " Salimos de la reunión y subimos al auto. Le dije que tenía que ponerle un audio del médico. Le agarra el mismo susto que a mí, pero cuando escucha que es varón, juro, nunca lo vi así a Fabi. Llorando a más no poder. Esa noche salimos a cenar para celebrar. Así que bueno, ganó él".