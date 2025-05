Lali y Anita Espósito causaron emoción en sus fans.

Lali Espósito está próxima a presentarse con dos funciones en el Estadio Vélez Sarsfield y su hermana Anita se pronunció al respecto en el ciclo de streaming, Patria y Familia. La comunicadora se emocionó al hablar del recorrido de la artista hasta llegar al lugar en el que está hoy, como una de las figuras de la música más elevante de la industria musical actual.

La intérprete de hits como N5, Disciplina, Fanático y No Me Importa estrenó un nuevo disco a finales de abril, titulado No vayas a atender cuando el demonio llama, y presentará ese material en el mencionado estadio. "Estaban haciendo una pasada y yo estaba mirando y en un momento la veía de chiquita, porque eso mismo que ella estaba haciendo era lo que hacíamos en mi casa cuando jugábamos", comenzó su descargo Espósito después de ver los ensayos del show de su hermana.

"En ese momento la miraba de frente y me acordaba de las dos en el 65. No es solo Lali, ahí trabaja mi mamá, trabajan mis amigos, es gente que conozco hace muchos años, que vio el crecimiento de mi hijo. Ayer chusmeaba TikTok y veía a la gente preparándose para los Vélez y es todo un movimiento por un ser humano que es mi hermana", continuó Anita Espósito. Y cerro: "Me emociona que una piba que nació en Parque Patricios, que nació en un hospital público, que fue a una escuela pública y que después tuvo la suerte de sostener lo que tiene hoy me emociona mucho que la gente la acompañe así. Cuando ella se sube al escenario lo que ofrece es a la altura del amor que recibe".

Por su parte, Lali Espósito vio el descargo de su hermana en el canal de streaming y compartió su reacción: "Yo escuchando a mi hermana", escribió en el pie de foto de una imagen donde se le ven los ojos llenos de lágrimas. En la sección de comentarios, recibió muchos mensajes de amor y apoyo por parte de sus fans.

Gira de Lali Espósito en 2025

Mayo

24 – Buenos Aires, Estadio Vélez Sarsfield (AGOTADO)

25 – Buenos Aires, Estadio Vélez Sarsfield (AGOTADO)

Junio

7 – Córdoba, Plaza de la Música

14 – Rosario, Metropolitano

21 – Mar del Plata, Polideportivo

28 – Montevideo, Antel Arena (Uruguay)

Julio

3 – Salta, Estadio Delmi

5 – Tucumán, Club Central Córdoba

6 – Santiago del Estero, Club Unión Santiago

11 – Corrientes, Playón Boca Unidos

12 – Santa Fe, Estación Belgrano

30 – San Luis, Microestadio Ave Fénix

Lali en vivo.

Agosto

1 – San Juan, Aldo Cantoni

2 – Mendoza, Arena Maipú

Septiembre

6 – Buenos Aires, Estadio Vélez Sarsfield (ÚLTIMAS ENTRADAS)

Octubre