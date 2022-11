El sincericidio de la esposa del Turco García: "Hace 25 años que me engaña"

Mariela Prieto hizo una dolorosa confesión sobre su relación con "El Turco" García.

Mariela Prieto, la esposa de "El Turco" García, hizo una inesperada confesión: que a pesar de estar en una relación cerrada con su marido, la engaña hace 25 años con diferentes mujeres.

“Yo sé que me ama, que soy la mujer de su vida, que nos queremos mucho, pero le gusta tener sexo con otras mujeres”, reveló Mariela en Socios del Espectáculo (El Trece), y tanto los conductores, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, como el resto de las panelistas, se sorprendieron por la liviandad con la que lo contó.

Lejos de mostrarse angustiada, la esposa de "El Turco" lo contó con un tono de humor, dejando en claro que ya está resignada a que su marido nunca va a serle fiel. "Chicas, el futbolista es mujeriego, fiestero, infiel. Es así, sino no elijas al futbolista", remarcó.

Cuando las panelistas le preguntaron si su marido le es infiel, respondió: "Ja. Le mando un besito a la última adquisición de mi marido". En este sentido, Mariela contó que la última mujer que le descubrió al "Turco" fue hace apenas tres días. "Voy a morir cornuda. Esto es de toda la vida. Hace 25 años que me engaña, lo amo, pero es mujeriego”, apuntó.

Ante la pregunta de cómo se da cuenta de cuando le es infiel, respondió: "Me doy cuenta porque lo conozco. Yo sé que me ama, que soy la mujer de su vida, que nos queremos mucho, pero le gusta tener sexo con otras mujeres". Prieto aclaró que no se trata de un acuerdo de relación abierta, sino que ella acepta sus infidelidades sin hacerle planteos: "Yo estoy totalmente para él y no necesito a otra persona. Yo soy fiel, a mí me encanta él".

“Chicos, libertad. Yo a mi marido lo amo, pero él quiere todo, quiere estar conmigo y con las otras”, explicó. "¿Pero no te duele?", le preguntó una de las panelistas. "¿Cómo no me va a doler, mi amor? Bajé como 40 kilos, obvio que me duele. Sin embargo, en los últimos siete meses yo nunca estuve mejor con Claudio", contestó.

En cuanto a qué hace cuando se entera que "El Turco" le es infiel, Mariela dijo que nunca lo echó de la casa ni le demuestra su enojo. "Él siempre me dice que está dos veces con las mujeres y después pasan 6 meses. Las encaro, les digo que quiero saber todo y generalmente se retiran solas", concluyó.

El Turco García reveló cómo conoció a su esposa

Por su parte, "El Turco" contó que conoció a su esposa en una agencia de autos, pero que al principio no le había contado que estaba casado y tenía cuatro hijos. "Cuando la vi le dije que tenía mellizos, por lo menos es más corto... Cuando la vi enamorada, recién ahí le conté la verdad”, contó el exfutbolista. Más allá de esto, más tarde le contó la verdad. "El Turco" contó además que Mariela lo ayudó en sus momentos más difíciles, como su época de adicción a las drogas.