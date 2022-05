El sincericidio de Alex Caniggia en El Hotel de los Famosos: "Lo odio, no me lo banco"

Alex Caniggia es uno de los personajes más polémicos en El Hotel de los Famosos, el reality de El Trece que sigue el formato de Gran Hermano. En cada episodio, los participantes protagonizan distintas peleas y situaciones dramáticas, especialmente a la hora de votar a alguien para que sea eliminado. Esta vez, el hijo de Mariana Nannis explotó contra un compañero.

Todo comenzó durante las votaciones para las eliminatorias. En este momento del programa es cuando se sacan a la luz las internas entre los concursantes, quienes muchas veces se traicionan mutuamente con el objetivo de ganar. Caniggia votó a “Locho” Loccisano para que abandone el programa y fue durísimo al explicar los motivos.

“Voto a ‘Locho’, el virgo, y las razones son: porque lo odio, me cae muy mal y no me lo banco”, expresó Caniggia, sin ningún tipo de discreción. “¿Te lo tomás como una broma o te pegan las palabras de Álex?”, le preguntó el conductor del programa a “Locho”.

“Sí, me pegan. No me lo esperaba, estoy sorprendido. A mí me votaron por nuevo, después me votaron porque no limpiaba y cuando limpié me votaron igual. Después me votaron porque había perdido un juego…”, respondió el mediático.

Y señaló: “Empiezo a pensar que es un problema personal, porque después en la semana me llevo bien con todos. Me desilusiona, me enoja, me entristece, me sorprende, todo junto”. Así, “Locho” fue elegido para competir contra “Majo” Martino, otra de las participantes y una de las pocas personas que es su amiga dentro del reality.

“No tengo ganas de jugar en la H con ella y tampoco tengo ganas de quedarme si no tengo a alguien como ‘Majo’ para sostenerme. Hoy a la tarde le pedía por favor que lo deje todo para quedarse y ahora tengo que darlo todo yo para que se vaya, es rarísima la situación”, cerró “Locho”, completamente desmotivado.

Otra cosa que le dolió mucho a Loccisano fue que Sabrina Carballo, otra persona con quien se llevaba muy bien, lo votó para este duelo. “Me imaginaba que personas me iban a votar, pero no que Sabrina lo iba a hacer. Iba a votar a Emily, pero voto a Sabri, para que sepa que me dolió mucho y que fue un baldazo de agua fría”, reconoció. En respuesta, Carballo le explicó que era una venganza porque él la había votado anteriormente.

Las internas entre Alex Caniggia, “Majo” Martino y Melody Luz

El hermano de Charlotte Caniggia tuvo muchos encuentros románticos dentro del programa con Melody Luz y con “Majo” Martino de manera paralela. Esto le trajo muchos inconvenientes, especialmente con Melody, quien se puso muy celosa al verlo besarse con “Majo” en reiteradas ocasiones.

Sin embargo, Melody evitó hacerle planteos y disimuló su enojo cuando entró en la habitación y los vio a los dos acostados en una cama. “No me sorprende en lo absoluto que Alex esté con ‘Majo’, que estén cuchareando, cuchicheando debajo de las sábanas. La verdad que no me sorprende, no me molesta, así que los dejo hacer lo suyo”, expresó.