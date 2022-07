El revelador mensaje de Beto Casella sobre Jorge Rial: "Me impresiona"

El conductor de Bendita TV opinó sobre recientes declaraciones de Jorge Rial y fue crítico con el periodista. Beto Casella se refirió a cómo deben afectar las mediciones de rating a los trabajadores de la tele.

Beto Casella se refirió a las declaraciones que Jorge Rial lanzó como reproches tras su salida de la televisión de aire, cuando renunció a su ciclo TV Nostra por las bajas mediciones de rating que marcaba.

"Me impresiona la frase ‘me hicieron creer que era una mierda’ porque él tuvo, hace no demasiado tiempo, un programa más o menos en este horario que no anduvo bien pero puede pasar", comenzó el presentador de Bendita TV sobre las declaraciones de Rial, en las que el ex-Intrusos dio a entender que la gente y miembros de la industria televisiva le hicieron creer que su carrera había terminado.

Casella continuó con su descargo y aseguró que nunca el mal resultado de un programa puede hacer dudar sobre su profesión a un comunicador. "Porque puede pasar que quedes fuera de la tele, como nos va a pasar a todos, y no por eso sos mejor o peor persona. Tampoco sos genial porque tenés treinta puntos de rating", concluyó el conductor.

"Pensé que era una mierda, que se me había terminado la carrera. Hoy me doy cuenta de que había cometido un error, pero bueno, me lo hicieron creer y yo dejé que pasara eso. Tuvieron que pasar un montón de cosas en el medio para darme cuenta de que algo en los medios hice", reflexionó Rial en diálogo con Infobae. Y agregó, orgulloso: "Hoy, cuando hablás de la televisión, no podés obviarme. Ni por Intrusos, 20 años de un programa que hoy todavía sigue. Ni por los 50 puntos de Gran Hermano".

Rial reveló los motivos por los que decidió renunciar en vivo a TV Nostra y argumentó: "Lo dejé porque la segunda parte de la pandemia me rompió psicológicamente de una manera espantosa. De verdad: pensé que me iba a morir. Tenía miedo, y eso también influyó en mi familia. Y un día dejé todo".

La reconciliación de Jorge Rial con Luis Ventura

"Y algún día se iba a dar. Nos reencontramos con Luis de pura casualidad. Las cosas de la vida. El merendando después de su vuelta a Intrusos y yo comprando libros. Charlamos como lo haciamos ayer nomás. Hablamos. Pedí disculpas por lo que era necesario", escribió Rial como pie de foto de un posteo en su perfil de Instagram en el que se mostró con su colega. Y cerró: "Lo quiero al tonto este. Siento menos peso en el cuerpo. Me puso feliz que el destino nos haya jugado esta ficha. La vida sigue rodando".