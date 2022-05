El problema de salud que padece El Negro Bulos: "Que no contagie"

El periodista deportivo decidió contar en vivo cuál es la situación que atraviesa. Federico "Negro" Bulos y el problema de salud que padece.

Federico "El Negro" Bulos padece un problema de salud. En F90, el programa que integra y el cual conduce Sebastián Vignolo, el periodista dio detalles del momento que atraviesa e intentó llevar tranquilidad a los televidentes.

De acuerdo a lo manifestado por el propio Bulos, la afección es ocular y ya está bajo control. De todos modos, "El Negro" reconoció que éste es “un tratamiento que lleva unos días, pero está encaminado”.

“Fue un pequeño derrame que se prolongó algunos días”, reveló Federico Bulos. Acto seguido, "El Negro" destacó en ESPN al profesional que se encuentra tratando su afección: "Un saludo al oftalmólogo, Ignacio. El hombre se aseguró que esto no contagie. Quiero que quede diez puntos el ojo, no que no contagie. Además de que no contagie”.

La chicana de Vignolo por el problema ocular de Bulos

Haciendo un pequeño chiste, Sebastián "El Pollo" Vignolo se refirió al cuadro que presenta Bulos en su ojo derecho. El mismo se ve dañado, aunque el propio periodista se encargó de destacar que se encuentra en perfecto estado.

“Negro, terrible. Te estoy viendo. Se te está cayendo de vuelta, ¿no? A los jugadores los ve bien. Bien ‘Negrito’, te escuché el otro día, y relataste muy bien”, bromeó Vignolo, enfatizando en el encuentro que relató Federico Bulos el pasado viernes entre Estudiantes de La Plata y Aldosivi.

Ojos rojos: por qué se ponen así, causas y tratamiento

¿Por qué se ponen los ojos rojos? Es la pregunta que muchas personas se hacen y muchas veces no encuentran la respuesta adecuada en los medios de comunicación, en las aplicaciones ni en las redes sociales, por lo que vale la pena conocer la información real al respecto.

Las causas, el tratamiento para el enrojecimiento de los ojos y demás detalles son claves para entender todo sobre este inconveniente de salud que puede volverse más peligroso de lo que parece en algún momento.

Se produce debido a la irritación o a la inflamación de los vasos sanguíneos de la superficie de la parte blanca del ojo. También se conoce como "ojos inyectados". En general, son provocados por la alergia, la fatiga ocular, el resfrío, fumar, el uso exagerado de los lentes de contacto o por las infecciones oculares comunes como la conjuntivitis.