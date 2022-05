El polémico video de Edith Hermida en los Martín Fierro: "Estamos en pedo"

La periodista tuvo un informe especial en Bendita TV donde sus compañeros se divirtieron con ella.

La entrega de Premios Martín Fierro 2022 dejó mucha tela para cortar. A pesar de que se llevó a cabo el domingo, aún hoy se sigue hablando de todo lo que paso en la alfombra roja, la ceremonia y la fiesta posterior. En esta oportunidad fue Bendita TV que le dedicó un informe especial a Edith Hermida que al parecer se pasó de tragos junto a su amiga y compañera Alejandra Maglietti y no tuvieron problema de decirlo públicamente frente a las cámaras que las esperaban a la salida de la premiación.

"Hola, soy Edith y este es mi primer trago de la noche", fue la declaración de Edith Hermida que se repetía en loop durante todo el informe que dura más de ocho minutos. Es evidente que la periodista aprovechó para disfutar de la noche, donde reconoció que tomó mucho vino. A la salida de la premiación, previo a que se retiren del Hotel Hilton, Alejandra Maglietti y su compañera fueron interceptadas por la prensa.

Alejandra Maglietti y Edith Hermida en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2022

Edith Hermida hizo varias declaraciones polémicas durante la noche. En diálogo con Nati J y Lizardo Ponce, la locutora expresó: "¿Cómo Polémica en el Bar le va a ganar a Bendita TV?". Pero el momento de mayor exposición fue cuando Alejandra Maglietti y su compañera se retiraban de la ceremonia. Fueron entrevistadas y la modelo advirtió: "No la traigan a la tía Edith porque la tía Edith está como loca. Tengo frío, me duelen los pies, estamos en pedo, todo". Mientras la locutora beboteaba a su lado.

El periodista le preguntó cómo la pasaron durante la ceremonia y Alejandra Maglietti respondió: "Bien, tomamos todo el vino que pudimos". Edith Hermida agregó: "Sí, era muy buen vino". Seguido a eso ambas largaron una carcajada cómplice. Cuando les preguntaron qué pasó con el premio que ganó Polémica en el Bar, la modelo le dijo al cronista: "No la cebes que esta tomó vino". Por su parte, la locutora respondió: "Robo de acá, robo de allá. A nosotros nos apoya el público y eso es lo más importante".

La palabra de Edith Hermida después del informe

Luego de poner al aire el informe donde Edith Hermida y Alejandra Maglietti quedaron en evidencia, Beto Casella le cedió la palabra a la panelista que reveló que no manejó después de la entrega de premios: "No manejé. ¿por qué estaba tan distentida tomando y tomando? porque no fui con el auto. Nos tomamos un taxi". Y posterior a eso, le dijo a su colega: "Yo quería ir a la fiesta, teníamos las pulseras para ir a la fiesta...por culpa tuya. Una vez que teníamos una fiesta como la gente".