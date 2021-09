El polémico comentario de Paula Chaves sobre el marido de Pampita

Paula Chaves saltó en defensa de Pampita por las acusaciones misóginas que recibió y cuestionó la imagen de su esposo, Roberto García Moritán.

Paula Chaves, actual conductora de Bake Off Argentina, opinó sobre el regreso de Pampita a la televisión tras el nacimiento de su hija Ana. Al igual que la mayoría de las mujeres de los medios, Pampita fue juzgada ferozmente por volver a trabajar a pocas semanas de haber dado a luz, especialmente por el baile del caño que hizo en La Academia de ShowMatch recientemente.

Paula no dudó en defender a Pampita y explicó por qué a las mujeres siempre se las juzga cuando se salen de su rol de madre, incluso si es para salir a trabajar. “Es una cuestión social esto de que se entiende que es responsabilidad de la mujer. Siempre es: ‘¿Qué hizo la mujer con los hijos para poder ir a trabajar?’. Como al hombre no se lo juzga tampoco se le pregunta”, comenzó Chaves.

“Creo que es algo que hay que emepzar a cambiar desde ahí. No es por qué Pampita se subió o no al caño o por qué está tan flaca. ¿Por qué estamos opinando de Pampita?”, continuó la periodista, y al instante, cambió el foco de la discusión para el lado de Roberto García Moritán, su esposo, precandidato a legislador junto con López Murphy. “¿Por qué no opinamos de su marido, también, que volvió a hacer campaña política muy rápido y a comprometerse con la causa que está defendiendo? No, hablemos de todos”.

“Siento que a la mujer siempre se la pone para juzgar para bien o para mal. Siempre estamos en el foco. O para decir: ‘Mirá qué bien que está, flaca, que puede bailar en el caño, que volvió a trabajar’ o ‘Mirá qué mala madre, que deja a la hija en el camarín’”, continuó Paula.

“No somos nadie para decir si ella hizo bien o hizo mal las cosas, o si se debería haber trepado o no. Porque no se opina así de un hombre. Jamás escuché hablar de la paternidad de un hombre. Se opina del cuerpo de una mujer, de la maternidad de la mujer, de la ideología de la mujer. Siempre estamos nosotras puestas ahí”. Por último, destacó algo fundamental: que no hay que romantizar a las maternidades.

Con respecto a esto, Paula sugirió que las mujeres deberían ser transparentes y sinceras en relación a la maternidad, para evitar fortalecer estos estereotipos vigentes, y ejemplificó con una situación de su vida personal. “El otro día puse en un posteo en el que decía que amaba con toda mi alma a mis hijos pero que también no veía la hora de que sean las 8 de la noche para que se duerman, porque no daba más. No hay que mostrar todo tan perfecto porque generamos más y más presión a las mujeres”.

Mirtha Legrand incomodó a Pampita con su opinión sobre su baile del caño

“Sos arriesgada”, le dijo Mirtha a Pampita en La noche de Mirtha. “¿A quién se le ocurrió hacer el baile del caño?”, le preguntó, a lo que la modelo respondió con contundencia: “Bailar el caño se me ocurrió a mí. No me lo propuso Marcelo Tinelli, ni nadie de la producción. Fue una decisión mía personal porque estaba muy bien físicamente y el embarazo lo transité bien. Está bueno que cada mujer sea libre con su cuerpo y con la manera de maternar, cuidar a sus hijos. Está bueno que entre mujeres nos apoyemos, que no nos juzguemos tanto”.