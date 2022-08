El Polaco y L-Gante sorprendieron a Marcelo Tinelli con una propuesta: "Haríamos desastres"

"El Polaco" y L-Gante sorprendieron a Marcelo Tinelli en Canta Conmigo Ahora, el nuevo programa de El Trece que sigue el formato de La Voz Argentina. En medio del programa, los dos cantantes de cumbia le hicieron una tentadora propuesta.

Todo comenzó cuando una participante pasó al frente a cantar una canción. Al terminar su performance, Tinelli les acercó el micrófono a "El Polaco" y L-Gante, quienes estaban juntos observado a la concursante. Los dos coincidieron en que la joven estuvo muy bien y el conductor aprovechó la situación para decirle al dúo de artistas que hacían un muy buen equipo.

"Me encanta la dupla 'El Polaco' y L-Gante, eh", les expresó Marcelo. "Es la primera vez que nos juntamos y la verdad es que es un maestro, es un crack", contestó la expareja de Karina "La Princesita". "Es para salir de gira. Yo saldría de gira con ustedes dos una noche, si me llevan", sugirió Tinelli. Sin pensarlo dos veces, L-Gante le respondió entusiasmado: "Uh, ¡haríamos desastres! Es para cagada... ¿Sabés como levantamos rating?". "Vamos a hacer un día en una limusina, muy bien", concluyó Tinelli.

El enojo de Tamara Báez, la novia de L-Gante, con el programa de Marcelo Tinelli

Se rumorea que Tamara Báez, la pareja de L-Gante, se enfureció con el programa de Tinelli luego de ver cómo Ana Devin, quien forma parte del jurado, coqueteó sin tapujos con el referente de la Cumbia 420. Resulta que en uno de los episodios, la cantante le expresó su amor y admiración a L-Gante sin tapujos. "Estoy desconcentrada por la presencia de L-Gante. Me pasan un montón de cosas. No quiero incomodar, igual, pero soy muy sincera”, admitió Ana.

En respuesta, L-Gante expresó: "Me parece bien, me parece bien. ¿Qué le estará pasando por la cabeza?". La artista le explicó que lo que siente es "una admiración profunda" hacia su persona. "Me pongo nerviosa y tiemblo. Lo quiero mirar y no puedo", reconoció. L-Gante se rió y le advirtió en tono de chiste que deje de decirle cosas porque Tamara iba a ponerse celosa. "Shhh, que después me pegan con el cinto", soltó el cantante.

Paula Varela, panelista de Socios del Espectáculo (El Trece), aseguró que habló con Tamara. "Me dijo que no le gustó nada, que le pareció una desubicada. Le pareció que era correcto que de la devolución que tiene que dar y no levantarse al marido", reveló la panelista.