El plato que dejó mudo a Germán Martitegui: “Con olor a pata”

El chef se vio perplejo por lo que presentó una de las participantes de MasterChef Celebrity.

Germán Martitegui tuvo uno de los disgustos más grandes de su paso por MasterChef Celebrity como jurado, tras recibir un comentario de Denise Dumas sobre su plato. Al llegar a la mesa de degustación, la ex conductora de Este es el Show hizo una inesperada comparación al hacer referencia a uno de las preparaciones que presentó.

“Mariné la carne y después le puse un poquito de todo y limón. Después estaba haciendo un curry que me quedó con olor a pata”, expresó la modelo y dejó atónito a todo el jurado, quienes pensaron que estaban comiendo la preparación que no logró un olor deseable. Para tranquilidad de los expertos en arte culinario, Dumas rápidamente aclaró lo acontecido con su plato.

“Esperá, no es el que están comiendo. Pará, lo tiré y lo volví a empezar”, aclaró la esposa del humorista Campi. A pesar de sus intentos por hacer que el jurado guste de los sabores que propuso, Denise no logró una buena impresión en Damián Betular, Germán Martitegui y Donato Di Santis. “Tengo toda la intención de convencerlos de algo de lo que yo no estoy convencida”, expresó la celebridad.

Insólito momento de Germán Martitegui con Charlotte Caniggia en MasterChef Celebrity

Un momento protagonizado por Charlotte Caniggia en MasterChef Celebrity se convirtió en un viralizado meme recientemente, por una aclaración que la celebridad de redes hizo. "No tengo palabras. Es como que estás en tu casa haciendo dieta un jueves por la noche, y te comés uno o dos. Tres, y zafa. Pero nunca, nunca, nunca más pongas una salsa de estas. Tipo, tenés que hacer algo que salga de vos", expresó Germán Martitegui ante una de las preparaciones que la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia presentó ante el jurado.

"Me lo dijo mi hermano encima", exclamó Charlotte. Por su parte, el dueño del restaurante Tegui no dudó en lanzar un chascarrillo al respecto: "Bueno, tu hermano te está boicoteando. A pesar de eso, los rollitos con jamón y las barritas de queso son un gran paso, pero no es suficiente".

Otro de los momentos graciosos que Charlotte Caniggia protagonizó en MasterChef Celebrity fue cuando presentó ante Martitegui una salsa Ketchup sacada de un pote industrial. Cuando el jurado le preguntó qué trabajo le había significado esa salsa, ella dijo: “La saqué del pote, la moví y la puse ahí”.