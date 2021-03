El papelón machirulo de Pepe Gil Vidal en TN durante la marcha del 8M con Nina Brugo

Pep Gil Vidal cortó un movil intempestivamente y dejó hablando sola a Nina Brugo

El periodista de TN Pepe Gil Vidal protagonizó otro titular luego de ser objeto de memes por sus coqueteos con Sandra Borghi. Esta vez, las instancias fueron lamentables y el macrista fue el eje central de un papelón televisivo cuando sin previo aviso decidió cortar un móvil desde el Congreso y con la referenta histórica por los derechos de las mujeres, Nina Brugo, cediendo su tiempo para aparecer en cámara.

“Fui cofundadora de la campaña para lograr una ley de aborto legal, seguro y gratuito. Fue uno de los logros más importantes que conseguimos el año pasado porque se hizo ley”, arrancó Nina, en el móvil que TN mandó para cubrir la masiva movilización por el 8 de marzo, día en que se conmemora a todas las mujeres que lucharon y luchan para erradicar la violencia de género e instaurar condiciones de vida más igualitarias.

Siguiendo su declaración, Nina hizo un punteo de las victorias que las feminidades conquistaron saliendo a las calles y clamando por sus derechos: “También es un logro que haya un Ministerio de la Mujer, Género y Diversidades; que en cada lugar y en cada parte se estén creando Secretarías para atender las situaciones que se van presentando; y la ley de paridad de género”.

“Esperemos que los funcionarios tengan perspectiva de género, especialmente en el Poder Judicial. Ahí no se están haciendo cargo de lo que está sucediendo con las mujeres que hacen denuncias. Esto ha llevado a que, en este año, haya feminicidios y travesticidios en menos de 24 horas. Todo esto pasa porque no hay formación. Y no es extraño ya que, fundamentalmente, los sectores de las Fuerzas Armadas y de la Policía sean quienes resultan acusados de femicidas”, sentenció Nina, antes de ser cortada sin previo aviso. Con la palabra de Nina colgada en el aire, TN volvió al estudio en el que Pepe Gil Vidal siguió como si nada hubiera pasado.