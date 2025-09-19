Julio Medina, papá de Thiago, decidió contar la verdad sobre la salud de su hijo tras la operación.

Thiago Medina salió de la operación en forma favorable, siendo que se pudo reparar su pared costal. Sin embargo, tras la intervención quirúrgica, fue su padre Julio quien enfrentó los micrófonos y contó más detalles sobre la salud del exparticipante de Gran Hermano.

Antes de hablar su padre, fue Daniela Celis quien detalló: "Él está estable, en terapia intensiva. Seguimos con el pedido de cadena de oración porque es día a día, hora a hora, depende de cómo evoluciona. Creo mucho en Dios y en toda la gente que prende una vela. Siento las energías que nos mandan, gracias a eso Thiago está bien y seguimos pidiendo que siga evolucionando y se pueda despertar”.

Tras las palabras de Daniela Celis, el papá de Thiago Medina hizo hincapié en el estado del "pulmón" dañado tras el accidente: “Hay que esperar que evolucione bien, el pulmón lo tiene lastimado, está sensible. Hay que esperar el tiempo que se necesite. Posiblemente mañana o pasado nos den más información”.

Venus Psíquica predijo el éxito en la operación de Thiago Medina

La vidente Venus Psíquica predijo qué va a pasar con la salud de Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano que está en terapia intensiva y fue sometido con éxito a una operación tras el accidente que sufrió mientras manejaba su moto. Qué dijo la vidente.

"Hoy 18 de septiembre de 2025, 5.57 PM de horario uruguayo, hicimos la videncia a un chico argentino, Thiago Medina", comenzó Venus Psíquica en el video que compartió en sus redes sociales. "Muchas personas me han preguntado por favor que viera la videncia y viera qué iba a pasar con el chico del accidente tan grave que tuvo", agregó.

Luego, la vidente sentenció: "Lo hicimos y queremos decirles que vimos a un chico muy triste y muy desesperado, bien por lo que está pasando, muy nervioso, muy inquieto. Pero les quiero decir que, a pesar del accidente tan grave que tuvo, el chico va a sobrevivir y va a estar bien y va a poder tener una nueva vida".