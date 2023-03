El nuevo novio de Edith Hermida se sacó y reveló lo menos pensado: "Embole"

La panelista de Bendita está en pareja nuevamente y el susodicho contó todo sobre su relación. Edith Hermida habló al respecto en diálogo con Beto Casella.

La nueva pareja de Edith Hermida rompió el silencio en público y reveló datos desconocidos sobre la vida de la panelista de Bendita. La locutora habló sobre su separación de su exmarido el año pasado y aseguró que el vínculo se terminó pero que siempre estarán unidos por sus hijas.

"Mi vida es un embole, como siempre. Estoy con una persona que es conocida. Estoy de la mejor manera que puedo estar. Tratando de hacerle bien", comenzó su descargo el productor de Radio 10, Mariano Tabares, quien sale con Hermida desde hace meses. Y sumó: "Estoy con Edith, sí, porque es una gran persona. Desde lo profesional como productor, que es lo que más me gusta hacer, hasta lo personal, si ella necesita que le cebe mate, hasta viajar, porque definitivamente fue una gran compañera de aventura".

Tabares se refirió a la relación laxa y relajada que tiene con la locutora que ocupa el puesto de la conducción en Bendita cada vez que Beto Casella se va de vacaciones o necesita un reemplazo. "Eso fue hoy, fue ayer y mañana vemos. Qué se yo. Si ella mañana me necesita, yo voy a estar. Pero por mi familia, por la gente que quiero, me parece que esa es la mejor manera de tener una relación con alguien. La pasé tan mal en alguna otra vez que esto lo quiero disfrutar. Ella a mí me hace brillar, me pone contento, cosa que no me pasa seguido y si yo puedo hacer lo mismo con ella, bienvenido sea. Genial", concluyó el productor.

"Es 14 años más joven que yo. ¿Cuál es el problema? Me lo merezco", soltó recientemente Hermida en diálogo con Beto Casella, quien le preguntó si era muy pronto para decir que estaba enamorada.

Edith Hermida, sobre la relación del su primera hija con su padre

"Mi novio tuvo una crisis cuando quedé embarazada. No quería y yo le dije que iba a seguir adelante igual. Nunca me sentí mal. No lo viví como un peso. Era tan feliz con todo lo que me estaba pasando. No se lo recriminé tampoco a él. Después de un tiempo, después de que Paloma nació, quiso conocerla y le dio el apellido. Mantienen un vínculo al día de hoy", expresó Edith Hermida en diálogo con Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar.