El Negro Bulos cruzó a Wiñazki y lo dejó en ridículo en lo de Juana Viale: "Yo lo vivo"

En lo de Juana Viale, el periodista deportivo interrumpió a Nicolás Wiñazki en plena operación contra el Gobierno y lo dejó en offside. Por su parte, el operador macrista se limitó a asentir las palabras de Federico Bulos.

En la mesa de las cenas de los sábados conducidas por Mirtha Legrand, quien actualmente está siendo reemplazada por su nieta Juana Viale, se vivió un momento de tensión entre el periodista deportivo Federico "El Negro" Bulos y el operador macrista Nicolás Wiñazki. Éste último se encontraba operando contra el Gobierno y a favor de las vacunas Pfizer, y en ese momento el relator de fútbol lo interrumpió para defender la gestión de la Provincia de Buenos Aires.

"En toda América Latina hay dos países que no tienen países de Pfizer: Venezuela y Argentina", comenzó diciendo Nicolás Wiñazki. En ese momento, Federico Bulos tomó la palabra para manifestar lo siguiente: "Nico, sabés que yo los escuchaba a ustedes con la rigurosidad del caso, puntualmente un tema que yo no tengo por no estar en la diaria o en la fina. Más allá de las cuestiones puntuales y técnicas que ustedes mencionan, yo tengo entendido que en Provincia se está vacunando en tiempo y forma. Esto lo vivo con mi mamá, tiene 76 años y está vacunada con las dos dosis. Mi suegra lo mismo".

Ante este descargo, Wiñazki sólo se limitó a asentir y susurró: "Sí, obviamente, sí". Por su parte, Juana Viale se mantuvo fuera de la charla y sólo atinó a realizar algunas preguntas que no alteraron el ida y vuelta entre Federico Bulos y el conductor de TN, quien también fue escoltado en su postura por el periodista Jorge Fernández Díaz.

El cruce entre Wiñazki y Federico Bulos por la Copa América

Durante el programa del último sábado de La Noche de Mirtha Legrand, Juana Viale vivió un momento tenso con Federico "El Negro" Bulos. Mientras debatían sobre la reciente suspensión de la Copa América 2021 en Argentina, por los casos de coronavirus en el país, el periodista la cruzó con un picante comentario y la dejó en ridícula.

Luego de que el ex diputado del macrismo Emilio Monzó y los periodistas Nicolás Wiñazki y Jorge Fernández Díaz junto con "Juanita" intentaran lanzarle dardos al Gobierno Nacional por la repentina suspensión del certamen internacional de fútbol, Bulos intentó aclarar un poco el panorama de cómo se decidió que el torneo no se juegue.

"El día previo a que suspendieran la Copa América en Argentina, el Gobierno se fue explayando no de manera oficial porque estaba instalando que se jugaba. Mientras nosotros estábamos preparando la artillería periodística para prepararnos para ese momento, el Gobierno empezó a deslizar, insisto, con algunos mensajes no oficiales. Ya nos llamaba la atención lo que decía la ministra de Salud", marcó el hombre que acompaña a Sebastián "El Pollo" Vignolo por la pantalla de ESPN.

Wiñazki se metió en la conversación y agregó: "Vizzotti dijo que la Copa América en Argentina no estaba confirmada". Y el periodista deportivo indicó: "Exacto, fue el primer indicio. Creo que Conmebol bajó las banderas del armado de la Copa América en Argentina, retira la posibilidad de hacer efectivo el torneo, pero el primero que da el paso es el Gobierno Nacional".