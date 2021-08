El nefasto comentario de Hernán Drago contra el Gobierno: “País mediocre”

La personalidad de TV tuvo declaraciones antivacunas y antinacionalistas en el programa de Juana Viale. Hernán Drago, insólito en la mesa de Mirtha Legrand.

El modelo Hernán Drago tuvo una seguidilla de frases desafortunadas en una reciente aparición televisiva y causó el repudio de muchos, al describir a Argentina como un país mediocre. El participante de Bienvenidos a Bordo también tuvo algunas declaraciones antivacunas, con argumentos muy poco firmes, que fueron refutados al instante por profesionales.

“Yo me quedé a vivir en un país mediocre. Yo me quedo, pero uno, por amor al hijo, hace algunas cosas que no son buenas para sí. Hay cincuenta ejemplos que están corruptos, sucios, que son imposibles”, expresó Drago, en la mesa de Juana Viale, en referencia a su disconformidad con el sistema sociopolítico de Argentina y continuó: “Desde la Justicia, los jueces, hasta montones de cosas. Entonces decís: ‘Hay tengo por hacer’. Me quedo a vivir en un país mediocre, ya soy grande y no quiero escupir para arriba”.

Por su parte, la nieta de Mirtha Legrand no tuvo la misma mirada que el modelo sobre Argentina y lo cruzó: “No sé si el país es mediocre”, al igual que los demás invitados, quienes sindicaron que dejar el país porque las cosas no están en su mejor momento sería darse por vencido.

El discurso antivacunas de Hernán Drago

“La información es lo que hace a la tranquilidad y a bajar la cantidad de contagios, pero nos manipulan de tantas maneras, que si la Sputnik no llega prueban, piden voluntarios y si se vencen a los tres meses. Nadie lo sabe. Cúal es la buena, cuál no, qué porcentaje funciona mejor. ‘Ya estoy vacunado entonces puedo salir a la calle sin barbijo’ y no es tan así. Hay gente que se da la vacuna y se cree inmortal”, comenzó su discurso el modelo en la mesa de Juana Viale, enfurecido con el proceso de vacunación a nivel mundial.

Luego, Drago continuó sobre sus dudas en cuanto a la vacunación e instaló incertidumbre en el público: “Yo tengo entendido que cuando empezó la pandemia habían dicho que la vacuna tardaba tres años en desarrollarse y a los 10 u 11 meses ya estaban los primeros vacunados. Y ahora, como ratas de laboratorio, nos piden voluntarios”.

“Pero se hacen evidencias. Es importante lo que vos planteás, pero llevemos tranquilidad a la población con esta idea, con buena información: están probadas. No es que hay miles de ensayos de mezcla de vacunas, pero los que hay funcionaron bien. Tiene una validación transversal del arco científico. Llevemos tranquilidad”, respondió de manera contundente el periodista Diego Sehinkman.