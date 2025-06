"El mundo se paró y fui feliz": el desgarrador anuncio de Sergio Lapegüe que conmocionó a los televidentes.

Sergio Lapegüe generó gran conmoción entre sus seguidores de redes sociales al hacer un sentido posteo sobre un doloroso momento que le toca atravesar a nivel familiar. El famoso periodista se refirió a un detalle de su presente personal y decidió dedicar una sentidas palabras en su Instagram que emocionaron a más de uno.

Precisamente, el periodista de radio La 100 y América TV compartió una sentida publicación dedicada a su mamá, Elba, quien está diagnosticada con Alzheimer y su cuadro se hace cada vez más complicado. Y aunque la situación es triste, el periodista y su familia intentan disfrutar la mayoría de los momento que pueden en conjunto. En este marco, el comunicador se sacó una foto con ella y le dedicó unas sentidas palabras: "Justo cuando entraba a verla, como casi todos los días, ella dijo a su manera: ‘Sergio’. No sabía que estaba detrás. Tal vez lo intuyó", empezó por decir Lapegüe en su posteo de Instagram.

A esto siguió emocionado y con un dejo de tristeza: "Levantó su mirada. Me vio. Sonrió. Estoy seguro que sabía quién era. Quiso decirme algo, pero ella no puede hablar bien, solo algunas pocas palabras". En este emocionante posteo, el periodista abrió su corazón y contó cómo es convivir con su mamá atravesando esta difícil enfermedad.

Finalmente, sentenció el posteo con gran conmoción: "Me acerqué, tomé su mano, me miró con esos ojos de madre. Nos chocamos las cabezas. Estuvimos unos minutos así. El mundo se paró un rato y fui feliz. Ella es mi mamá”. Esta publicación generó mucha interacción y muchos de sus seguidores le dejaron emotivos mensajes para apoyarlo en este difícil momento: "La emoción de la felicidad en el alma", "Sé lo que se siente, lo viví con mi papá. Sólo una vez no me reconoció pero me preguntó por su hijita", "Amor del bueno, infinito".

Sergio Lapegüe habló de su salud tras su internación: qué dijo el conductor

Sergio Lapegüe también estuvo con problemas de salud bastante complicados. Precisamente, hace algunos meses atrás el periodista enfrentó una situación peculiar que lo obligó a internarse en una institución médica. El conductor de TV habló sobre cómo es su actual estado de salud y las medidas que debe tomar para reponerse.

El periodista fue hospitalizado por una neumonía bilateral y, tras ser dato de alta, compartió una profunda reflexión que tuvo como consecuencia de su internación. "Amigos, gracias a todos por los mensajes hermosos, todos con buena energía. Eso llega al corazón con un flechazo hermoso", comenzó su descargo en una de sus historias de Instagram.

"Les quiero contar que ya estoy de alta haciendo reposo en casa hasta recuperar mis pulmones de esta neumonía bilateral potenciada por mi asma", continuó el conductor de América TV. Y cerró: "Cuídense. No se crean todopoderosos como yo creí que era... y ante el menor síntoma consulten con nuestros médicos, ellos son los que saben. Gracias a todo el sanatorio Juncal por cuidarme con tanto amor".