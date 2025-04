Adrián Suar contó lo que le dijo a Viviana Canosa en una reunión.

Adrián Suar dialogó en una reciente reunión con Viviana Canosa, conductora que desembarcó en las últimas semanas en la pantalla de El Trece y protagonizó un gran escándalo por sus denuncias al aire. El gerente de programación del canal dio a conocer lo que le dijo a la periodista y cómo vive este momento.

Muchos colegas cuestionaron el accionar del productor en relación a la decisión de poner a Viviana Canosa como conductora, alegando al poco compromiso que éste tendría con la profesión; Mariana Fabbiani fue una de las más tajante al respecto. "La denuncia la hace Viviana, es una persona adulta. Son cosas que no las puedo manejar. Ella fue e hizo una denuncia, veremos qué dice la Justicia. No me puedo hacer responsable de lo que hace", comentó Suar.

"A veces pasa. Me dedico hace muchos años a esto. Yo no le digo a la gente lo que tiene que decir, lo saben todos los que trabajaron en la pantalla de El Trece. Pero sí me gusta un canal tranquilo. A veces se me desmadran las cosas y trato de volver al eje de lo que siempre fue El Trece", continuó "El Chueco". Y cerró: "Todos nos mandamos a penitencia y decimos 'acá estuvimos mal', nos pasa a todos. Hablé con Viviana puertas para adentro sobre lo que quiero para El Trece, y ella lo entendió perfectamente. Espero que podamos convivir civilizadamente".

La palabra de Canosa sobre Adrián Suar

La conductora se mostró agradecida con Adrián Suar por las palabras que le dijo en su charla y soltó: "Chueco te quiero mucho. Gracias Adrián, hablamos mucho. Yo le quiero agradecer sus palabras, su contención, su amorosidad y su respeto hacia mi persona. Nobleza obliga. Siempre tengo charlas muy lindas con el Chueco, a veces más duras. Él me contrató a mi y yo vine encantada a trabajar con él y para él. Gracias por todo".

El descargo de Lizy Tagliani tras la acusación de Canosa

"Jamás estuve en una red de pedofilia. Lo voy a resolver en la Justicia hasta la instancia que tenga que llegar. La última. Y si es necesario, voy a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a sentar precedente. La gente no se puede levantar un día y hacerle cagar la vida. Tengo un pendejo de 4 años que lo saqué de un hogar. Si alguien sabe que yo abuso de menores y sabés que voy a adoptar un pibe, ¿vas a esperar que esté unos días del juicio por la adopción para decir estas bestialidades de las cuales soy totalmente inocente?", continuó Tagliani. Y cerró: "¿O lo vas a hacer cuando te enteraste que yo iba a adoptar un pibe? Ahí lo tenías que hacer. Vos sabés que supuestamente yo me cojo menores, que es mentira, y no hacés nada cuando tengo un nene de cuatro años en mi casa durante ocho meses? Lo tendrías que haber dicho cuando yo tomo la decisión de adoptar, si vos sabés que yo soy capaz de cogerme a un pendejo, tenés que salir y decir 'No se lo den porque es pedófila', no ahora".