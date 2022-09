El motivo por el que Vero Lozano abandona su programa en Telefe

La conductora confirmó que se alejará de la pantalla chica y reveló el por qué detrás de esta decisión.

Vero Lozano se alejará de Telefe por tiempo indefinido y ya se conoció quién será su reemplazo. Luego de varias temporadas al aire en el canal de las pelotas y tras un año complicado a nivel salud, la conductora decidió tomarse un tiempo para descansar.

Según dio a conocer Lozano en una nota que brindó con Implacables, ciclo emitido por El Nueve, ya definió que se alejará de su exitoso ciclo, Cortá Por Lozano, en el mes de febrero. Luego de haber sufrido su grave accidente en un aerosilla en Aspen, la conductora encaró un año de rehabilitación y trabajo, pero ahora ya tiene su mente enfocada en unas vacaciones.

"Vacaciones si Dios quiere las tomaré en febrero, así que en principio le pegamos siempre de corrido y bueno en mis vacaciones vendrá un reemplazo", reveló Vero Lozano sobre la posible fecha en la que se aleje de Telefe. Lo cierto es que, en su último viaje, la conductora solo pudo descansar unos días ya que terminó accidentándose en la primera semana de vacaciones.

En ese sentido, Lozano explicó que ya tiene planeadas sus vacaciones, y que probablemente vaya una querida amiga de ella a reemplazarla. "Las últimas veces fue Paulita Chaves, así que si ella tiene disponibilidad será ella", informó la conductora sobre la figura que tomará su lugar en esos meses.

Le robaron en vivo al móvil de Vero Lozano y estalló contra la Policía: "Qué carajo"

Vero Lozano se manifestó furiosa con la Policía luego de que en medio de un móvil les robaran a los cronistas. Los compañeros de la conductora estaban trabajando cerca de un puesto policial cuando a metros del lugar ocurrió el hecho de inseguridad. Evidentemente indignada, la artista se despachó insultando a los efectivos policiales que no pudieron brindar ayuda ni respuesta alguna.

El móvil de Cortá por Lozano se dirigió a Villa Albertina con la intención de hablar con los efectivos que trabajan en el puesto policial de dicho barrio por la desaparición de una mujer con sus tres hijos. Los vecinos denunciaron que la Policía local no le quería tomar la denuncia y cuando el movilero se presentó en el lugar, le dijeron que ellos sólo estaban ahí para llamar por teléfono e informar lo que pasaba.

En medio de la grabación de la entrevista entre el cronista y los efectivos policiales, se acercó un vecino a avisarles al periodista, al camarógrafo y al productor que les estaban robando la camioneta del móvil. Rápidamente, todos corrieron hacia el vehículo que estaba estacionado a tan solo 2 cuadras del puesto policial. Allí se encontraron con que los delincuentes rompieron la caja de la camioneta y se llevaron los equipos de trabajo. Al ver lo que le pasaba a sus compañeros, Vero Lozano estalló de furia.

Vero Lozano manifestó su indignación por lo que sucedió en vivo: "No te puedo creer lo que está pasando. Es una vergüenza. Yo no entiendo para qué carajo están ahí. Si es un módulo, ¿qué es? Están sentados tomando mate, ¿qué hacen?. El teléfono en la mano, ¿qué hacen ahí?, es un gastadero de plata eso". En referencia a que la Policía local no toma denuncias agregó con ironía: "O sea que si queremos hacer la denuncia tampoco te la toman. No se mueven por tres pibes, ¿se van a mover por esto?".

Los panelistas de Cortá por Lozano también expresaron su impotencia. Vicky Xipolitakis dijo: "Le están robando la camioneta a nuestro móvil, y la Policía ¿se puede levantar del escritorio por lo menos?". De esa forma le tiró un palito al efectivo policial que sentado en su escritorio dio la entrevista al cronista del móvil. Juariu, por su parte agregó: "Es zona de nadie". En ese momento Verlo Lozano agregó: "La policía viene en tortuga".