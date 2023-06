El mayor temor de More Rial, en medio de su guerra con Jorge Rial: "Tengo miedo"

Morena Rial encendió todas las alarmas con un mensaje publicado en sus redes sociales, tras el choque que sufrió.

Morena Rial publicó un alarmante mensaje en sus redes sociales, justo después del choque que protagonizó el pasado miércoles 14 de junio de 2023, mientras manejaba por la Avenida General Paz. Según la joven de 24 años, no se habría tratado de un accidente, sino de un choque intencional. En este contexto, confesó en sus redes sociales que siente un enorme temor de que alguien esté atentando contra su vida.

Todo ocurrió cuando More estaba manejando su auto por el carril lento y un hombre la chocó inesperadamente. De acuerdo con su relato, el conductor no quiso brindarle sus papeles ni su nombre completo y le dijo que se llamaba "Freddy". Inmediatamente, la joven lo relacionó con su padre, ya que días atrás, había revelado varios de sus secretos familiares en LAM (América TV) y A la Tarde (América TV).

Por otro lado, Morena aseguró que fue un hecho muy extraño, ya que nunca antes había chocado y, a diferencia de todas las demás ocasiones, esta vez no estaba con su hijo Francesco. Por esta razón, cree que podría haber alguien detrás de todo esto. "¡Tengo miedo de que me pase algo! Ya informé a mi abogado Alejandro Cipolla de lo que viene sucediendo, claramente, mensajes para que no hable más", publicó en sus historias de Instagram, dejando en claro sus fuertes sospechas.

Historia subida por Morena Rial tras su accidente.

Morena Rial sospecha que habría un sicario detrás del choque que sufrió

More Rial contó en Polémica en el Bar (América TV) que le resultó muy sospechoso que, a diferencia de otras veces, esta vez no estaba con su hijo Francesco en el auto. Por esta razón, sumada a la actitud sospechosa del conductor, cree que podría haber un sicario detrás de todo esto.

“Yo no sé qué paso a la mañana. Es raro. Rarísimo. Ustedes saben cómo se maneja", sostuvo la joven. “¿Vos creés que te mandaron sicarios a chocar? ¿Tu viejo te puso un sicario para chocarte?”, le preguntó Chiche Gelblung. Morena respondió dubitativa e insinuó que, posiblemente, no fue un accidente: “No tengo idea. Yo aprendí que no se puede acusar a alguien sin tener las pruebas porque puedo tener problemas legales y ya más, no tengo ganas. Fue muy raro todo porque yo siempre salgo con mi hijo. Nunca choqué en mi vida y justo hoy que no salí con él…”.