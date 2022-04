El manotazo de ahogado de Adrián Suar para salvar El Hotel de los Famosos

Adrián Suar apostó por El Hotel de los Famosos y el bajo índice de rating lo obligó a tomar una drástica medida para salvar los números.

Adrián Suar se encuentra en una situación sumamente preocupante con El Trece. Al productor se le encendieron las alarmas tras conocer los bajos números de rating de uno de los programas por los que apuesta el canal del Grupo Clarín: El Hotel de los Famosos. Es por ello que decidió implementar una medida desesperada para no seguir perdiendo contra El primero de nosotros, la tira diaria de Telefe. ¿De qué se trata?

Aunque la primera semana los números de rating acompañaron, el promedio del reality fue bajando hasta quedar por debajo de la tira protagonizada por Benjamín Vicuña y los episodios finales de MasterChef Celebrity 3. Por ello, El Trece lanzó un segmento extra, El Debate de El Hotel, conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, un magazine que pone enfoque en los escándalos que deja el programa. La primera emisión logró picos de 7.7 puntos de rating, pero luego bajó a 5.9.

Para no descartar el programa, El Trece optó por mudar El Debate a los sábados a las 19 horas, de forma tal que no tenga que competir con PH: Podemos Hablar y pueda tener la posibilidad de liderar la franja y tentar a la audiencia a que sigan el reality que va de lunes a viernes.

Famosa periodista de El Trece confesó un romance con Alex Caniggia: "Es un amigo con derecho"

El programa El Hotel de los Famosos por El Trece ya tiene dos semanas de vida y dio varios momentos bizarros en la TV argentina. Los protagonistas en este caso fueron la periodista Majo Martino y el mediático Alex Caniggia, quienes demostraron que tienen buena relación y tuvieron una conversación elevada de tono en la edición de este martes.

"Que placer estar tomando sol. Estoy más blanca...", comenzaba el encuentro entre ambos en el patio del hotel cuando Majo se dispuso a broncearse. "Blanquita, bronceate", respondió Alex, para la respuesta de Majo: "Sí, me voy a quemar un poco el culito y las piernitas".

Lo último dicho por la periodista fue el puntapié para elevar el tono de la conversación y el hijo del exfutbolista no le sacaba la mirada de encima. "No me hagas poner tímida porque quiero tomar sol", dijo. "Tomá, tomá sol tranquila", respondió Alex.

La tensa situación se sostenía y le recriminó: "Si me mirás así yo no puedo, me pone incómoda", y la conversación y las miradas iban subiendo la temperatura hasta que El Emperador optó por ir a tomar un café apaciguando las cosas: "Te dejo solita, con el sol", dijo, y se despidió. Lejos de un enfrentamiento, Majo habló frente a las cámaras y puso de manifiesto que se llevan bien: "Alex es un dulce de leche". Aún así, dejó una frase que entredice que no va a ser ni el primero ni el último encuentro entre ellos: "Para mí hoy es un amigo con derecho a mimos", lanzó al respecto.