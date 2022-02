El mal momento que vivió Gerardo Romano por culpa de Mercedes Ninci: "Es una rata"

El actor de El Marginal recordó un momento de angustia que vivió por la irresponsabilidad periodística de la notera.

Cuatro años atrás, Gerardo Romano vivió un mal momento. Una mujer apareció en los medios y lo acusó de no querer reconocerla como su hija. Luego haber enfrentado la denuncia y esclarecerlo mediante un análisis de ADN, el actor recordó esos tiempos y destrozó a la periodista Mercedes Ninci por "fogonear la causa".

"Me escracharon en todos los medios. Había una rata de periodista que era Mercedes Ninci que me fogoneaba la causa porque quería vender, para sacarse el hambre", acusó la figura de El Marginal.

Y agregó: "Mercedes Ninci es rata. Lo que hizo conmigo y otras cosas le he visto hacer, pésimo. Tuve que gastar en abogados, en ADNs, en gastos, en el malestar mío, de mi familia, mis hijos, de mis vecinos, la gente que me conoce. Decir que yo enfrenté la situación, que fui a juicio, puse la cara, y decir fundamentalmente que existe el ADN, una manera incontrovertible de establecer una situación de afiliación biológica".

Flor de la V liquidó a Ivana Nadal

Flor de la V transita un buen momento al frente de Intrusos en el Espectáculo tras la salida de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. No sólo conduce un programa histórico de América TV, sino que también se expresa y expone sus opiniones respecto a los protagonistas que se mencionan en el estudio. Así ocurrió con Ivana Nadal, a la que le dedicó un duro descargo.

Anunciando que Ivana Nadal quiere irse del país y vende diferentes bienes para solventar sus gastos, Flor de la V no pudo soportar su molestia y exclamó: "Me encantaría tener la visa talento para ver qué puso... Me parece un poco caro todo lo que puso a la venta, muy marginal. Todo es polémico arranco que vende PlayMovil a 10 lucas que ni muerta pago. Es todo muy marginal lo que ofrece".

"Aparte, el mal gusto... Para mi lo peor es el mal gusto. Ni loca junto plata para que Ivana se vaya del país. Prefiero darle plata a Los piletones, el comedor de Margarita Barrientos, antes de darle de comer a esta para que se vaya. Dáselo a tu mamá o a tu prima, hay cosas que no se venden Ivana", remató Flor de la V al observar que también está en venta una tabla de madera para cortar verduras y carnes.